Carol世界烘焙地圖／西班牙奶油螺旋麵包、日本生吐司

「到不了的地方，就用甜點吧」，大家都因為疫情暫時沒辦法出國，不妨跟著烘培大師在廚房一起用味蕾旅行！由網路知名的烘培達人Carol胡涓涓老師親自解說作法，還能認識不同國家的經典烘焙點心小故事，現在快來一起做做看吧。

【西班牙／奶油螺旋麵包】

● Carol老師說：奶油螺旋麵包小故事

Ensaïmada 是來自西班牙馬略卡島（Mallorcan）著名傳統甜麵包，是馬略卡島最具象徵意義的美食之一。馬略卡島是西班牙巴利阿里群島中的最大島嶼，位於西地中海，是熱門的旅遊景點。這是一種看似簡單，有點甜但又不太甜的麵包，在馬略卡島和西班牙的麵包店非常受到歡迎。螺旋狀的造型可以追溯到17 世紀，當時它是為節日和慶典而製作的食品。

傳統的奶油螺旋麵包是由酵母、水、麵粉、糖、雞蛋及豬油製成，混合完成的麵團擀成薄片再抹上一層豬油，然後盤繞成螺旋狀再烘烤至金黃，最後表面撒上糖粉即完成。吃起來外表酥脆、內部組織多層次又柔軟，風味十足。此處作法將豬油改為奶油製作，材料運用更方便。

類似的產品因為屬於西班牙殖民地或是隨著移民帶入，在菲律賓、阿根廷、波多黎各也都可以見到。奶油螺旋麵包通常做為早餐食用，搭配熱巧克力或咖啡非常適合。

西班牙奶油螺旋麵包的製作：將光滑面翻折出來，收口捏緊，覆蓋乾淨的布，讓麵團休息15分鐘。圖／幸福文化 提供 西班牙奶油螺旋麵包的製作：在麵皮上均勻塗抹一層無鹽奶油。圖／幸福文化 提供 西班牙奶油螺旋麵包的製作：從麵皮的長邊開始捲起，捲成柱狀。圖／幸福文化 提供 西班牙奶油螺旋麵包的製作：從麵皮的長邊開始捲起，捲成柱狀。接著稍微拉伸麵皮，再捲成螺旋狀。圖／幸福文化 提供 西班牙奶油螺旋麵包的製作：將麵團放在烤盤中，表面噴水，整盤放烤箱再發60分鐘至兩倍大。圖／幸福文化 提供

●材料（份量：1個）

1.麵包麵團

高筋麵粉300g

鹽1/2 茶匙（約2g）

細砂糖45g

速發乾酵母1/2 茶匙（約2g）

雞蛋1 個

牛奶150g

無鹽奶油30g

2. 內餡

無鹽奶油50g

3. 表面裝飾

糖粉適量

●作法

西班牙奶油螺旋麵包的製作：表面撒上糖粉，再分切成想要的大小。圖／幸福文化 提供

1. 依照「麵團基本操作」揉好麵團，並發酵1 小時至兩倍大。

2. 工作桌上撒些高筋麵粉，將發酵完成的麵團移出到桌面， 表面也撒些高筋麵粉。

3. 用手將麵團中的空氣壓下去並擠出來。

4. 將光滑面翻折出來，收口捏緊，覆蓋乾淨的布，讓麵團休息15分鐘。

5. 在麵團表面撒些高筋麵粉，擀開成一張約40*50cm 的長方形大薄片。

6. 在麵皮上均勻塗抹一層無鹽奶油。

7. 從麵皮的長邊開始捲起，捲成柱狀。

8. 接著稍微拉伸麵皮，再捲成螺旋狀。

9. 將麵團放在烤盤中，表面噴水，整盤放烤箱再發60 分鐘至兩倍大。

10. 放入已預熱至170 度C 的烤箱中，烘烤20-22 分鐘至表面呈現金黃色，移出烤盤後靜置冷卻。

11. 表面撒上糖粉，再分切成想要的大小。

【日本／生吐司 生食パン】

● Carol老師說：生吐司小故事

日本生吐司。圖／幸福文化 提供

這幾年日本非常流行的生吐司也紅到台灣，連不喜歡吃麵包的人也難敵這股生吐司旋風。這款吐司是由大阪市的「乃が美」公司所開發的商品，標榜吐司有著新鮮鮮奶油的自然甘甜而且蓬鬆柔軟，不需要再烘烤就可以直接食用，像生巧克力般有著入口即融的感覺。

「乃が美」的社長阪上雄司並不是專業的麵包師傅，年輕時曾經開過燒肉店，還擔任大阪一家專業摔角公司的主席。他在一次參觀療養院的活動中，注意到院內的老人們會將早餐的吐司麵包邊留下來，因為這個部位較乾硬難以入口，而且有些兒童還會對雞蛋過敏。他被這件事啓發，開始研究嘗試，希望做出一款不含雞蛋，適合每個年齡層、柔軟甘甜的美味麵包。

2013 年10 月2 日，「乃が美」於大阪府上本町開幕，一開始銷售並不順利，一整天也只賣出30 條吐司。但經由顧客口碑相傳，媒體也開始報導，馬上打響了知名度。現在在日本已經有了125 家店面，店外隨時都排著長長的人龍。

因為貼心而誕生的吐司由蜂蜜、鮮奶油及牛奶製作，低溫烘烤使麵包有了柔美的外觀及口感。製作時，注意最後發酵不要太滿進爐，烤溫不要太高，就能夠完成這款美味的夢幻吐司。

●材料（份量：12兩吐司 1條，10*20*10cm）

高筋麵粉300g

細砂糖15g

鹽3/4 茶匙（約3g）

蜂蜜25g

速發乾酵母1/2 茶匙（約2g）

牛奶（室溫）170g

動物性鮮奶油 50g

無鹽奶油20g

●作法

日本生吐司的製作：由短邊向內捲起成柱狀，蓋上乾布，再讓麵團休息15分鐘。圖／幸福文化 提供 日本生吐司的製作：在麵團表面撒些高筋麵粉，擀成約40cm的長條，寬度同烤盒短向寬，捲起成柱狀。圖／幸福文化 提供 日本生吐司的製作：捲好的麵團收口向下朝內排入吐司烤模中，表面噴些水。圖／幸福文化 提供 日本生吐司的製作：放在溫暖的密閉空間，再發酵60-70 分鐘至7分滿模，蓋上吐司模上蓋。圖／幸福文化 提供 日本生吐司的製作：出爐後，馬上從烤模中倒出來，放在鐵網架上冷卻，完全冷卻再切片。圖／幸福文化 提供

1.請依照「麵團基本操作」揉好麵團並發酵1 小時至兩倍大。工作桌上撒些高筋麵粉，將發酵完成的麵團移出到桌面，表面也撒些高筋麵粉。用手將麵團中的空氣壓下去並擠出來，平均分切成2 等份。將麵團光滑面翻折出來滾圓。

2. 覆蓋乾淨的布，讓麵團休息15分鐘。

3. 在麵團表面撒些高筋麵粉，擀成長方形。

4. 由短邊向內捲起成柱狀，蓋上乾布，再讓麵團休息15分鐘。

5. 在麵團表面撒些高筋麵粉，擀成約40cm的長條，寬度同烤盒短向寬，捲起成柱狀。

6. 捲好的麵團收口向下朝內排入吐司烤模中，表面噴些水。

7. 放在溫暖的密閉空間，再發酵60-70分鐘至7分滿模，蓋上吐司模上蓋。

8. 吐司發好前10 分鐘先預熱烤箱至180度Ｃ，放入已預熱到180 度Ｃ的烤箱中烘烤40 分鐘。

9. 出爐後，馬上從烤模中倒出來，放在鐵網架上冷卻，完全冷卻再切片。

※作者介紹：Carol（胡涓涓老師），擅長以料理、烘焙寫日記，呈現外婆與母親的家傳好味，並熱愛分享餐桌美食，所經營的粉絲團與頻道都受到眾多網友喜愛。

【摘文選自：《Carol的世界烘焙地圖：到不了的地方，就用甜點吧》、作者： Carol胡涓涓、圖文：幸福文化、整理：記者柯意如】