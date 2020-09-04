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買美妝也能保育大象、拍美照！香緹卡推非洲探索彩妝
國境持續封鎖，還是無法出去玩，但騷動的心該怎麼辦？美妝保養品牌香緹卡帶大家一起前往非洲草原，2020年新推出「非洲探索彩妝系列」，不僅能夠幫助非洲大象的保育，還在全台巡迴打造非洲旅行提案，可在草原探險、大象模型下拍出美照，彷彿就是來趟神遊非洲之旅。
香緹卡持續幫助各種環境保育、動物保護，今年把焦點放在非洲大象，全新的非洲探索彩妝系列，包括有添加猴麵包樹油的花妍絲漾唇彩，以及有大象圖騰的與愛象隨三色眼彩盤，該系列也支援非營利組織「巨獸空間」（Space for Giants）在非洲的大象保育計畫。
「巨獸空間」是香緹卡長期的合作夥伴，非洲大象每年必須遷徙，但遷移的路上危險眾多，包括盜獵情形，還有人象衝突環境需求，巨獸空間以創新方式拯救大象，建立電子圍欄保護象群，也避開人群。
新推出的非洲探索彩妝系列，3色的花妍絲漾唇彩，顏色包括黃褐玫瑰色、冷冽紫紅色與暖肉桂棕色 ，成分已經過公平野生認證，非洲偏鄉社區的生產者採收的辛巴威猴麵包樹油，質地輕盈，減少唇紋且能長效保濕。
另款與愛象隨三色眼彩盤，每色眼影都刻有大象圖案，顏色包括溫柔灰褐色、玫瑰銅金色與閃耀金色等。
香緹卡也打造出非洲大象保護區提案，讓專業攝影師為大家拍下美照，須先繳交活動預約金500元，可折抵消費，還贈送預約禮，內含迷你濃密羽絨睫毛膏4g、未來肌膚粉底3ml、花妍泡沫潔面乳8ml乙份，9月5日台南西門新光三越、9月6、7日在新光三越信義A8、9月12～14日在新竹遠東巨城、9月18～20日在漢神百貨。
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