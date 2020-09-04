快訊

獨／加利吹哨者熱血女藥師曝「2個月前就聽說」 直呼「賊星該敗」

加利老闆稱被政府騙簽約 經濟部秀白紙黑字合約打臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買美妝也能保育大象、拍美照！香緹卡推非洲探索彩妝

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香緹卡打造與愛象隨的非洲旅行提案。圖／香緹卡提供
香緹卡打造與愛象隨的非洲旅行提案。圖／香緹卡提供

國境持續封鎖，還是無法出去玩，但騷動的心該怎麼辦？美妝保養品牌香緹卡帶大家一起前往非洲草原，2020年新推出「非洲探索彩妝系列」，不僅能夠幫助非洲大象的保育，還在全台巡迴打造非洲旅行提案，可在草原探險、大象模型下拍出美照，彷彿就是來趟神遊非洲之旅。

香緹卡持續幫助各種環境保育、動物保護，今年把焦點放在非洲大象，全新的非洲探索彩妝系列，包括有添加猴麵包樹油的花妍絲漾唇彩，以及有大象圖騰的與愛象隨三色眼彩盤，該系列也支援非營利組織「巨獸空間」（Space for Giants）在非洲的大象保育計畫。

「巨獸空間」是香緹卡長期的合作夥伴，非洲大象每年必須遷徙，但遷移的路上危險眾多，包括盜獵情形，還有人象衝突環境需求，巨獸空間以創新方式拯救大象，建立電子圍欄保護象群，也避開人群。

新推出的非洲探索彩妝系列，3色的花妍絲漾唇彩，顏色包括黃褐玫瑰色、冷冽紫紅色與暖肉桂棕色 ，成分已經過公平野生認證，非洲偏鄉社區的生產者採收的辛巴威猴麵包樹油，質地輕盈，減少唇紋且能長效保濕。

另款與愛象隨三色眼彩盤，每色眼影都刻有大象圖案，顏色包括溫柔灰褐色、玫瑰銅金色與閃耀金色等。

香緹卡也打造出非洲大象保護區提案，讓專業攝影師為大家拍下美照，須先繳交活動預約金500元，可折抵消費，還贈送預約禮，內含迷你濃密羽絨睫毛膏4g、未來肌膚粉底3ml、花妍泡沫潔面乳8ml乙份，9月5日台南西門新光三越、9月6、7日在新光三越信義A8、9月12～14日在新竹遠東巨城、9月18～20日在漢神百貨。

香緹卡推出非洲探索彩妝系列。圖／香緹卡提供
香緹卡推出非洲探索彩妝系列。圖／香緹卡提供
香緹卡協助保育非洲大象。圖／香緹卡提供
香緹卡協助保育非洲大象。圖／香緹卡提供
香緹卡與愛象隨三色眼彩盤／2,850元。圖／香緹卡提供
香緹卡與愛象隨三色眼彩盤／2,850元。圖／香緹卡提供
香緹卡推出非洲探索彩妝系列。圖／香緹卡提供
香緹卡推出非洲探索彩妝系列。圖／香緹卡提供
香緹卡花妍絲漾唇彩／1,800元。圖／香緹卡提供
香緹卡花妍絲漾唇彩／1,800元。圖／香緹卡提供
香緹卡推出非洲探索彩妝系列。圖／香緹卡提供
香緹卡推出非洲探索彩妝系列。圖／香緹卡提供
香緹卡與愛象隨三色眼彩盤／2,850元。圖／香緹卡提供
香緹卡與愛象隨三色眼彩盤／2,850元。圖／香緹卡提供
香緹卡推出非洲探索彩妝系列。圖／香緹卡提供
香緹卡推出非洲探索彩妝系列。圖／香緹卡提供

非洲 大象

延伸閱讀

IDC：歐洲、中東和非洲平板市場 三星賣最好、蘋果居次

為長頸鹿送暖 格蘭傑推出珍稀保育特別版

小狐狸必收！草泥馬、松鼠、大象 PANDORA秋季串飾萌翻

非洲學生無法立即來台 長榮大學嘗試同步連線教學因應

相關新聞

UNIQLO首度聯手鼎泰豐、台啤、春水堂 讓你把小籠包和珍奶UT穿上身

UNIQLO來台10周年，動作頻頻，現在更首度與台灣知名品牌合作，推出限定UT系列。包括了小籠包、大同電鍋、珍珠奶茶等，...

H&M跨界Kangol推聯名款邀歌手Mabel任代言人 必買經典漁夫帽600元有找

H&M與英國潮牌Kangol推出聯名系列，並邀請全英音樂獎最佳英國女歌手Mabel擔任系列代言人，為粉絲帶來經典設計與新...

Carol世界烘焙地圖／西班牙奶油螺旋麵包、日本生吐司

「到不了的地方，就用甜點吧」，大家都因為疫情暫時沒辦法出國，不妨跟著烘培大師在廚房一起用味蕾旅行！由網路知名的烘培達人Carol胡涓涓老師親自解說作法，還能認識不同國家的經典烘焙點心小故事，現在快來一起做做看吧。

買美妝也能保育大象、拍美照！香緹卡推非洲探索彩妝

國境持續封鎖，還是無法出去玩，但騷動的心該怎麼辦？美妝保養品牌香緹卡帶大家一起前往非洲草原，2020年新推出「非洲探索彩...

濃郁可口的純素起司入菜／豆漿奶油燉菜、美味素食披薩

什麼是「純素起司」？指的是不用任何動物性食材製成的純植物性「起司」，雖無包含奶類成分，但一樣是滋味濃郁，受到許多素食愛好...

蔡徐坤戴Harry Winston Ocean腕表 逆時閃耀北京電影節

一年一度的北京國際電影節日前在八月底終於舉辦，頒獎典禮上眾星雲集，而同時擁有「鑽石之王」與「明星的珠寶商」美名的頂級珠寶...

最夯潮鞋這樣挑！漸層配色打造出復古科技魅力

換季也想換新行頭的你，不知道該怎麼挑選最時髦的潮鞋，那麼謹記一個重點「漸層配色」。因為這季，從adidas Origin...

3徵兆代表妳變老！25歲起開始抗老 蘭芝小電瓶好入手

抗老，不再是35歲以上女人才要關注的事情，年輕女孩們，更應該要提早開始抗老保養，研究指出，肌膚從25歲後就會開始快速老化...

瑞士製表寶齊萊 年度話題新品 日內瓦連發

八月底日內瓦鐘表周（Geneva Watch Days）期間，寶齊萊（Carl F. Bucherer）雖未列名參與獨立...

預拍遺照 人生也可以這樣「超前部署」

「遺照拍攝」近來在日、韓相當風行，高雄一處納骨塔園區中元法會期間，找來曾為政要名人拍形象照的攝影師陳義元為民眾預拍遺照，...

義大利珠寶品牌Buccellati限定店 九月起快閃微風廣場

談到高級訂製西裝、你會想到英國，談到高級腕表、你會想到瑞士，談到高級珠寶？除了浪漫的法國，熱情的義大利同樣是世界首屈一指...

烤肉靈魂伴侶 肉質系威士忌慕赫12年

你一定看過威士忌，聞過威士忌，甚至喝過威士忌；但是你「吃」過威士忌嗎？來自蘇格蘭達夫鎮，有「達夫鎮的野獸（The Bea...

熱門新聞

獨／台鐵新電聯車實體首度曝光 10月底交車明年初上路

海神之眼清晰！ 鄭明典、彭啟明：很強的颱風

月薪12萬給家人8萬還被母嫌不夠 她嘆好像「無底洞」

海神撲向日韓 吳德榮：將成今年第一個強颱

中衛迷注意！博客來明上午開賣這三種潮色醫療口罩

普渡不見三牲 樹林宮廟把「寶可夢」捏麵人供上桌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。