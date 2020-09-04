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UNIQLO首度聯手鼎泰豐、台啤、春水堂 讓你把小籠包和珍奶UT穿上身

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
為了紀念來台10周年，UNIQLO特別推出The Brands台灣經典品牌聯名UT系列，首次集結了五大台灣指標性品牌。圖／UNIQLO提供
為了紀念來台10周年，UNIQLO特別推出The Brands台灣經典品牌聯名UT系列，首次集結了五大台灣指標性品牌。圖／UNIQLO提供

UNIQLO來台10周年，動作頻頻，現在更首度與台灣知名品牌合作，推出限定UT系列。包括了小籠包、大同電鍋、珍珠奶茶等，都成為了T恤上的主角，絕對是送給外國友人的最佳伴手禮。

為了紀念來台10周年，UNIQLO特別推出The Brands台灣經典品牌聯名UT系列，首次集結了五大台灣指標性品牌，包括了Gogoro、大同、台灣啤酒、春水堂人文茶館與鼎泰豐；並由UNIQLO總部UT設計團隊操刀，將各品牌的經典標誌與風格圖案融入設計之中，並僅限於台灣銷售。像是Gogoro的部分就以多樣的車身色彩及流線簡約的智慧電池作為設計主題，白色款呈現繽紛活力，黑色款則帶出時尚潮流感。

台灣經典品牌聯名UT系列大同T恤390元。圖／UNIQLO提供
台灣經典品牌聯名UT系列大同T恤390元。圖／UNIQLO提供

幾乎是每個海外學子必備的大同電鍋，還有可愛的大同寶寶，也出現在聯名UT系列呈現大同跨越世代，經典長存的精神價值，復刻指數與吸睛指數都是百分百。以「上青」的滋味為號招的台灣啤酒聯名系列，則能看到象徵金黃啤酒與氣泡的幾何色塊、以及經典台灣啤酒罐身上的藍色水波紋，傳達台灣啤酒滿溢的創造力。

台灣經典品牌聯名UT系列大同T恤390元。圖／UNIQLO提供
台灣經典品牌聯名UT系列大同T恤390元。圖／UNIQLO提供

而最不能錯過的就是國外友人來台必喝的春水堂飲品，包括聞名全球的珍珠奶茶，UNIQLO UT以暖暖奶茶色與品牌識別藍色為基底，重組翻轉茶藝的雪克器，演繹茶的迷人風味。另一人氣聯名，則是「台灣之光」的鼎泰豐，利用其招牌紅色搭配上傳統書法筆觸描繪經典的小籠包，呈現鼎泰豐對於料理的細膩工法，透過UT帶來視覺上的舌尖饗宴。

台灣經典品牌聯名UT系列大台灣啤酒T恤390元。圖／UNIQLO提供
台灣經典品牌聯名UT系列大台灣啤酒T恤390元。圖／UNIQLO提供

台灣經典品牌聯名UT系列鼎泰豐T恤390元。圖／UNIQLO提供
台灣經典品牌聯名UT系列鼎泰豐T恤390元。圖／UNIQLO提供

台灣經典品牌聯名UT系列Gogoro T恤390元。圖／UNIQLO提供
台灣經典品牌聯名UT系列Gogoro T恤390元。圖／UNIQLO提供

台灣經典品牌聯名UT系列春水堂T恤390元。圖／UNIQLO提供
台灣經典品牌聯名UT系列春水堂T恤390元。圖／UNIQLO提供

品牌 珍珠奶茶 UNIQLO

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