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濃郁可口的純素起司入菜／豆漿奶油燉菜、美味素食披薩

聯合報 / 文／Mariko老師
豆漿奶油燉菜。圖／台灣廣廈提供
豆漿奶油燉菜。圖／台灣廣廈提供

什麼是「純素起司」？指的是不用任何動物性食材製成的純植物性「起司」，雖無包含奶類成分，但一樣是滋味濃郁，受到許多素食愛好者關注與討論。

純素起司有市售品也可以自製，一樣讓人垂涎三尺，今天介紹兩道由開課必爆滿的人氣烹飪老師Mariko設計的濃湯，以及大小朋友都愛的披薩，誰說素食不能走風味濃郁路線呢！

【純素起司的料理應用：豆漿奶油燉菜】

●用濃稠牽絲的莫札瑞拉起司，取代白醬或料理塊，煮出自成一格的奶油燉菜。

●使用起司：融化莫札瑞拉起司

●材料（份量為4人份）

奶油或橄欖油 　 1大匙

去皮馬鈴薯（切成一口大小） 1顆

去皮紅蘿蔔（滾刀塊） 1根

去皮洋蔥（切塊） 1/2顆

水 300ml

白葡萄酒 50ml

月桂葉 2片

楓糖漿 適量

肉豆蔻 少許

鹽 1/2小匙

胡椒 少許

融化莫札瑞拉起司

無添加的純豆漿 250ml

白味噌 1大匙

白玉粉 1大匙

巴西里（切碎） 少許

●　作法

1. 將奶油放到鍋中，以中火加熱到融化後，把馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥放進去炒。

2. 炒到洋蔥呈半透明狀後，加入水、白葡萄酒、月桂葉。蓋上蓋子稍微燜煮10分鐘，煮到鍋中的食材都變軟。

3. 將A所有材料放入果汁機中，攪拌到均勻綿滑。

4. 取出月桂葉後，將步驟3倒入鍋中拌勻。持續煮幾分鐘，等燉菜變得濃稠後，就可以加入楓糖漿、肉豆蔻、鹽、胡椒調味。

5. 完成後盛入碗中，撒上切碎的巴西里即完成。

【純素起司的料理應用：純素披薩】

純素披薩。圖／台灣廣廈提供
純素披薩。圖／台灣廣廈提供

●使用花椰菜做成麵團，不含麩質成分的素食披薩。不只健康，口腹之欲也能徹底滿足！

●使用起司：漿狀莫札瑞拉起司

●材料（份量為4人份）

●花椰菜無麩質披薩麵團

花椰菜 1顆（約380g）

奇亞籽 3大匙

製作杏仁奶的殘渣 食譜份量1個

大蒜（切末） 2瓣

橄欖油 1大匙

太白粉 1大匙

奧勒岡（乾燥） 1小匙

鹽 1/4小匙

●披薩醬

水煮番茄罐頭 1罐（400g）

巴西里（乾燥） 1/2小匙

奧勒岡（乾燥） 1/2小匙

橄欖油 1大匙

大蒜（切末） 2瓣

楓糖漿 1小匙

鹽 1/4小匙

胡椒 少許

●配料

喜歡的蔬菜（切薄片） 適量

漿狀莫札瑞拉起司

●作法

1. 花椰菜汆燙大約10分鐘後撈出、放涼，用食物調理機攪打成碎狀，再包進紗布中，用力擠出裡面的水分。奇亞籽則攪打成粉狀。

2. 在調理盆中放入步驟1的花椰菜、奇亞籽，還有「花椰菜無麩質披薩麵團」的其他材料後，用手揉成麵團。接著拿兩層烘焙紙把麵團夾在中間，用擀麵棍擀成0.5cm厚度的披薩餅皮，再撕掉上方的烘焙紙。

3. 將餅皮連同底部的烘焙紙放到烤盤上，放入預熱到200度的烤箱中，烤約20分鐘。等餅皮上色後翻面，再烤10～15分鐘。

4. 均勻抹在平底鍋用中火熱鍋後，倒入橄欖油和大蒜炒香，再加入材料A，煮10～15分鐘。等到多餘的水分都揮發掉後，再以楓糖漿、鹽、胡椒調味。

5. 均勻抹在在烤好的披薩餅皮上，再撒上刨絲或切片的莫札瑞拉起司和喜歡的蔬菜。最後放入烤箱烤10～15分鐘，直到起司融化就完成了。

※作者介紹：Mariko老師，現居美國洛杉磯。現任裸食、植物性飲食廚師・講師。曾在美國純素、裸食界指標的主廚Matthew Kenney開辦的裸食廚藝學校「Matthew Kenney Culinary Academy」中任職講師一年半。期間開設的「純素起司課程」堂堂爆滿。

【以上摘文選自《純素起司Vegan Cheese》、作者：Mariko老師、譯者：Moku、圖文提供：台灣廣廈、整理：記者柯意如】

書名／《純素起司Vegan Cheese》、作者／Mariko老師、譯者／Moku、圖／台灣廣廈
書名／《純素起司Vegan Cheese》、作者／Mariko老師、譯者／Moku、圖／台灣廣廈

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