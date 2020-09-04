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蔡徐坤戴Harry Winston Ocean腕表 逆時閃耀北京電影節
一年一度的北京國際電影節日前在八月底終於舉辦，頒獎典禮上眾星雲集，而同時擁有「鑽石之王」與「明星的珠寶商」美名的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），則與新生代偶像蔡徐坤同台獻唱，蔡徐坤並配戴了品牌新款Ocean系列雙逆跳功能自動腕表、HW Logo線戒與Winston Charms墜飾，一展高冷氣質。
因綜藝節目「向上吧！少年」在2012年進入娛樂圈的蔡徐坤，出道後曾至國外留學，並於2015年回到中國大陸，先後參加了真人實境秀電視節目「星動亞洲」，最後在2016年組成男子團體「SWIN」正式出道。在個人出道時代曾陸續發表過「I Wanna Get Love」等專輯，進入團體實際則發表過「只因你太美」，曲風融合電子、嘻哈與節奏藍調。
而本次他在頒獎典禮時則以一件藍色拼接領片的黑色西裝出席，一如他手上配戴的Ocean系列雙逆跳功能自動腕表，同時鑲嵌了白鑽與黑色漆面，展現鮮明的衝突風格，表款同時具備星期與秒鐘的雙逆跳；而他胸前在配戴了Winston Charms系列墜飾，鑲嵌以總重0.32克拉的41顆圓形明亮式切工鑽石，像是一枚小巧的鑽石信封，把想要傳達的心意，巧妙收納其中。
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