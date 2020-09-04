蔡徐坤戴Harry Winston Ocean腕表 逆時閃耀北京電影節

一年一度的北京國際電影節日前在八月底終於舉辦，頒獎典禮上眾星雲集，而同時擁有「鑽石之王」與「明星的珠寶商」美名的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），則與新生代偶像蔡徐坤同台獻唱，蔡徐坤並配戴了品牌新款Ocean系列雙逆跳功能自動腕表、HW Logo線戒與Winston Charms墜飾，一展高冷氣質。

因綜藝節目「向上吧！少年」在2012年進入娛樂圈的蔡徐坤，出道後曾至國外留學，並於2015年回到中國大陸，先後參加了真人實境秀電視節目「星動亞洲」，最後在2016年組成男子團體「SWIN」正式出道。在個人出道時代曾陸續發表過「I Wanna Get Love」等專輯，進入團體實際則發表過「只因你太美」，曲風融合電子、嘻哈與節奏藍調。