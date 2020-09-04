快訊

評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最夯潮鞋這樣挑！漸層配色打造出復古科技魅力

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
泰國人氣男星Bright就曾搶先穿著ZX系列鞋款造成熱銷。圖／摘自instagram、adidas Originals提供
泰國人氣男星Bright就曾搶先穿著ZX系列鞋款造成熱銷。圖／摘自instagram、adidas Originals提供

換季也想換新行頭的你，不知道該怎麼挑選最時髦的潮鞋，那麼謹記一個重點「漸層配色」。因為這季，從adidas Originals、ASICS到PUMA，無論是跑鞋、球鞋或是休閒鞋，都能找到帶有復古科技感的漸層款式，穿上它就是最夯穿搭。

adidas Originals今年的重點ZX系列，包括了2K BOOST和ALKYNE款都分別提供了不同的顏色混搭設計，像是鞋面由高機能網布構成，近一體成型剪裁、無鞋舌設計以及如襪套般可直接穿脫結構的2K BOOST鞋，就有著鮮豔迷幻的螢光橘藍色調的鞋底，泰國人氣男星Bright就曾搶先穿著，造成熱銷。而較晚推出的ALKYNE款，也獨厚男性消費者，分別以橘藍漸層底搭配全白鞋面、藍粉漸層底搭配全黑鞋面，呈現街頭態度，流線型的BOOST迷幻色彩鞋底更是令人耳目一新。

跑鞋也跟上了這股風潮，像是ASICS推出的彈力系列，包括新登場的DYNABLAST，以及NOVABALST和ROADBLAST三大鞋款，除了功能上是針對不同跑者需求量身打造，分別提供回彈性有差異的配置，像是DYNABLAST中底整體厚度降低，提高穩定性，且針織鞋面也提供良好的透氣性與貼合度，創造裸足般的舒適腳感。除此之外，ASICS也利用了桃紅色、螢光綠的漸層效果，裝飾在鞋側，營造出速度感。

另外，PUMA則首度攜手任天堂（Nintendo）推出全球限量版 PUMA RS-Dreamer Super Mario 64™ 籃球聯名鞋款，置入招牌PROFOAM 超彈力舒適中底並搭配高耐磨橡膠大底。延伸到鞋後跟的特殊繫帶系統能有效增加腳踝穩定度，讓前掌與中足更加貼合反應更迅速，大幅提升運動安全性。這款鞋外觀則以超級瑪莉歐的經典服裝配色設計，使用搶眼紅色鞋面包覆，鞋側拼接上水藍漸層裁片，讓每位鞋迷重溫心中共同擁有的難忘經典回憶。。

adidas Originals ZX 2K BOOST鞋5,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ZX 2K BOOST鞋5,090元。圖／adidas Originals提供
ASICS彈力系列ROADBLAST鞋2,980元。圖／ASICS提供
ASICS彈力系列ROADBLAST鞋2,980元。圖／ASICS提供
adidas Originals ZX 2K BOOST鞋5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ZX 2K BOOST鞋5,290元。圖／adidas Originals提供
ASICS彈力系列DYNABLAST鞋3,480元。圖／ASICS提供
ASICS彈力系列DYNABLAST鞋3,480元。圖／ASICS提供
PUMA RS-Dreamer Super Mario 64™籃球鞋4,280元。圖／PUMA提供
PUMA RS-Dreamer Super Mario 64™籃球鞋4,280元。圖／PUMA提供

adidas PUMA

延伸閱讀

ECCO酷飛系列潮鞋問世 結合地表最強韌皮革與環保科技

蔡依林粉紅復古Look上身搭PUMA新鞋 網「今晚，我想來點芭比粉的Jolin」

PRADA X adidas第二波聯名鞋曝光！9月8日指定店開搶

梅根親民穿搭充滿亮點 靠小技巧打造出「平凡中的不平凡」

相關新聞

濃郁可口的純素起司入菜／豆漿奶油燉菜、美味素食披薩

什麼是「純素起司」？指的是不用任何動物性食材製成的純植物性「起司」，雖無包含奶類成分，但一樣是滋味濃郁，受到許多素食愛好...

蔡徐坤戴Harry Winston Ocean腕表 逆時閃耀北京電影節

一年一度的北京國際電影節日前在八月底終於舉辦，頒獎典禮上眾星雲集，而同時擁有「鑽石之王」與「明星的珠寶商」美名的頂級珠寶...

最夯潮鞋這樣挑！漸層配色打造出復古科技魅力

換季也想換新行頭的你，不知道該怎麼挑選最時髦的潮鞋，那麼謹記一個重點「漸層配色」。因為這季，從adidas Origin...

3徵兆代表妳變老！25歲起開始抗老 蘭芝小電瓶好入手

抗老，不再是35歲以上女人才要關注的事情，年輕女孩們，更應該要提早開始抗老保養，研究指出，肌膚從25歲後就會開始快速老化...

瑞士製表寶齊萊 年度話題新品 日內瓦連發

八月底日內瓦鐘表周（Geneva Watch Days）期間，寶齊萊（Carl F. Bucherer）雖未列名參與獨立...

預拍遺照 人生也可以這樣「超前部署」

「遺照拍攝」近來在日、韓相當風行，高雄一處納骨塔園區中元法會期間，找來曾為政要名人拍形象照的攝影師陳義元為民眾預拍遺照，...

義大利珠寶品牌Buccellati限定店 九月起快閃微風廣場

談到高級訂製西裝、你會想到英國，談到高級腕表、你會想到瑞士，談到高級珠寶？除了浪漫的法國，熱情的義大利同樣是世界首屈一指...

烤肉靈魂伴侶 肉質系威士忌慕赫12年

你一定看過威士忌，聞過威士忌，甚至喝過威士忌；但是你「吃」過威士忌嗎？來自蘇格蘭達夫鎮，有「達夫鎮的野獸（The Bea...

滿口的鹹甜香醇！亞尼克「BT21奶黃金沙生乳捲」登場

生乳捲品牌「亞尼克」本季再度以「宇宙明星BT21」為主角，新推出「奶黃金沙生乳捲」，有著鹹甜交織的層次口感，另外還有期間...

疫情下精實管理 北市聯醫9月4日舉辦國際高峰會

新冠肺炎(COVID-19) 蔓延，全球各國交流陷入停滯狀態，不過，台北市立聯合醫院仍將在明天(4)日於北市聯醫萬華辦公...

中衛迷注意！博客來明上午開賣這三種潮色醫療口罩

博客來將於9月4日(五)上午開賣九款中衛口罩，除了先前推出的50片裝售價300元的櫻花粉、深丹寧、酷黑、天空藍、海芋黃5...

來場美國公路之旅吧！COACH新推BLUE時尚藍調淡香水

許多愛探險的山系男孩，一輩子的夢想之一，就是奔馳在美國的公路上，今年度大家或許都無法出國，那麼就讓COACH新推出的BL...

熱門新聞

有海芋黃、月河藍！博客來9月4日限量開賣「9款中衛口罩」

心理測驗／聖代還是鬆餅？自己在異性眼中評價 從選甜點便知

獨／台鐵新電聯車實體首度曝光 10月底交車明年初上路

海神之眼清晰！ 鄭明典、彭啟明：很強的颱風

月薪12萬給家人8萬還被母嫌不夠 她嘆好像「無底洞」

海神撲向日韓 吳德榮：將成今年第一個強颱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。