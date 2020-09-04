最夯潮鞋這樣挑！漸層配色打造出復古科技魅力

換季也想換新行頭的你，不知道該怎麼挑選最時髦的潮鞋，那麼謹記一個重點「漸層配色」。因為這季，從adidas Originals、ASICS到PUMA，無論是跑鞋、球鞋或是休閒鞋，都能找到帶有復古科技感的漸層款式，穿上它就是最夯穿搭。

adidas Originals今年的重點ZX系列，包括了2K BOOST和ALKYNE款都分別提供了不同的顏色混搭設計，像是鞋面由高機能網布構成，近一體成型剪裁、無鞋舌設計以及如襪套般可直接穿脫結構的2K BOOST鞋，就有著鮮豔迷幻的螢光橘藍色調的鞋底，泰國人氣男星Bright就曾搶先穿著，造成熱銷。而較晚推出的ALKYNE款，也獨厚男性消費者，分別以橘藍漸層底搭配全白鞋面、藍粉漸層底搭配全黑鞋面，呈現街頭態度，流線型的BOOST迷幻色彩鞋底更是令人耳目一新。

跑鞋也跟上了這股風潮，像是ASICS推出的彈力系列，包括新登場的DYNABLAST，以及NOVABALST和ROADBLAST三大鞋款，除了功能上是針對不同跑者需求量身打造，分別提供回彈性有差異的配置，像是DYNABLAST中底整體厚度降低，提高穩定性，且針織鞋面也提供良好的透氣性與貼合度，創造裸足般的舒適腳感。除此之外，ASICS也利用了桃紅色、螢光綠的漸層效果，裝飾在鞋側，營造出速度感。