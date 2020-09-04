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不再專屬女人！「紳士玫瑰」法國香氛 專為男性打造

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
「L’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精」是天才調香師Francis Kurkdjian的最新作品，這款香氛再度顛覆了現有香水的既有框架，Francis Kurkdjian的紳士玫瑰是一款具有花香木質調的淡香精。 圖／MFK提供
「L’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精」是天才調香師Francis Kurkdjian的最新作品，這款香氛再度顛覆了現有香水的既有框架，Francis Kurkdjian的紳士玫瑰是一款具有花香木質調的淡香精。 圖／MFK提供

「玫瑰」不再是專屬女人，法國精品香氛Maison Francis Kurkdjian（MFK）2020年秋天帶來一瓶全新的玫瑰香氛，並明確定位為「紳士玫瑰」，是目前全球香氛市場中極少數訴求專為男性朋友量身打造的玫瑰香調-「L’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精」，台灣9月與全球同步上市這款話題新香作品。

「L’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精」是天才調香師Francis Kurkdjian的最新作品，這款香氛再度顛覆了現有香水的既有框架，Francis Kurkdjian的紳士玫瑰是一款具有花香木質調的淡香精，在剛穿上它的前幾秒，先是新鮮的綠意蔓延，之後則是瞬間迸發出結合葡萄柚和保加利亞大馬士革玫瑰的香氣，中調則是具渲染力的木質與玫瑰香調，再漸漸的以琥珀木質調帶出極具吸引力的誘人香氣。

整體來說，「L’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精」是款清新透亮的淡香精。

除了香調別緻雋永外，此款紳士玫瑰淡香精的香水瓶身還特別選用鋅色的瓶蓋，象徵著力量，香水盒裝側邊呈現的則是豎立花莖與一朵獨特並正綻放著的玫瑰，香水瓶身背後的標籤以鮮明的綠印上香水的名字，呈現十足的紳士玫瑰風範。

「玫瑰」不再是專屬女人，法國精品香氛Maison Francis Kurkdjian（MFK）2020年秋天帶來一瓶全新的玫瑰香氛，並明確定位為「紳士玫瑰」。 圖／MFK提供
「玫瑰」不再是專屬女人，法國精品香氛Maison Francis Kurkdjian（MFK）2020年秋天帶來一瓶全新的玫瑰香氛，並明確定位為「紳士玫瑰」。 圖／MFK提供

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