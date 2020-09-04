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3徵兆代表妳變老！25歲起開始抗老 蘭芝小電瓶好入手

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
25歲後的女孩，要提前抗老。圖／蘭芝提供
25歲後的女孩，要提前抗老。圖／蘭芝提供

抗老，不再是35歲以上女人才要關注的事情，年輕女孩們，更應該要提早開始抗老保養，研究指出，肌膚從25歲後就會開始快速老化，到35歲時，老化會放緩，直到45歲後又加速變老，但女孩們該如何判斷自己已經初老了呢？

根據韓系保養品蘭芝LANEIGE研究發現，如果熬夜的隔天，補眠後肌膚依然黯淡無光，或是長期戴口罩後，臉上容易出現久久不消的壓痕，以及皮膚變粗糙，底妝也不服貼，就代表肌膚已經開始初老了。

為讓25歲後的女孩，也能輕鬆抗老，蘭芝推出全新升級的完美新生AD系列，有別於頂級抗老產品動輒近萬元售價，完美新生AD系列售價全面都在2,400元以下，讓女孩也能無壓力開啟抗老。而且在蘭芝還推出藍色小電瓶經典禮盒，下殺67折特價2,150元。

蘭芝完美新生AD系列，為女孩改善5大初老症狀，包括預防皺紋、強化緊緻度、肌膚紋理、光澤感與保濕度，找回青春肌膚的三角肌紋理，只要三角肌紋理越明顯且緊蜜，代表肌膚平滑緊實。

升級的完美新生AD系列，加入從薑花根萃取出的醣，製作出青春修護精萃，結合完美新生三胜肽，組成修護能量技術，還添加抗氧化的超級莓果，包括巴西莓、西印度櫻桃精華，讓肌膚重現透亮與光澤感，還能改善初老症狀。

全系列推出包括醒肌露、肌能露、導入液、賦活乳霜與眼霜等，其中主打暱稱修護小電瓶的完美新生肌能露AD，具有高度滲透力，也是可以每天使用的精華液。使用肌能露AD，可搭配按摩手法，拉提臉部肌肉。

蘭芝完美新生肌能露AD／40ml／2,400元。圖／蘭芝提供
蘭芝完美新生肌能露AD／40ml／2,400元。圖／蘭芝提供
蘭芝推出全新升級的完美新生AD系列。圖／蘭芝提供
蘭芝推出全新升級的完美新生AD系列。圖／蘭芝提供
25歲後的女孩，要提前抗老。圖／蘭芝提供
25歲後的女孩，要提前抗老。圖／蘭芝提供
25歲後的女孩，要提前抗老。圖／蘭芝提供
25歲後的女孩，要提前抗老。圖／蘭芝提供
蘭芝藍色小電瓶經典禮盒：完美新生肌能露AD 40ml、完美新生醒肌露AD 15ml、完美新生賦活乳霜AD 8ml、完美新生賦活眼霜AD 3ml，價值3,221元、特價2,150元。圖／蘭芝提供
蘭芝藍色小電瓶經典禮盒：完美新生肌能露AD 40ml、完美新生醒肌露AD 15ml、完美新生賦活乳霜AD 8ml、完美新生賦活眼霜AD 3ml，價值3,221元、特價2,150元。圖／蘭芝提供
蘭芝完美新生肌能露AD／40ml／2,400元。圖／蘭芝提供
蘭芝完美新生肌能露AD／40ml／2,400元。圖／蘭芝提供
蘭芝修護小電瓶，讓小資女也能開始抗老。圖／蘭芝提供
蘭芝修護小電瓶，讓小資女也能開始抗老。圖／蘭芝提供

抗老 老化

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