3徵兆代表妳變老！25歲起開始抗老 蘭芝小電瓶好入手
抗老，不再是35歲以上女人才要關注的事情，年輕女孩們，更應該要提早開始抗老保養，研究指出，肌膚從25歲後就會開始快速老化，到35歲時，老化會放緩，直到45歲後又加速變老，但女孩們該如何判斷自己已經初老了呢？
根據韓系保養品蘭芝LANEIGE研究發現，如果熬夜的隔天，補眠後肌膚依然黯淡無光，或是長期戴口罩後，臉上容易出現久久不消的壓痕，以及皮膚變粗糙，底妝也不服貼，就代表肌膚已經開始初老了。
為讓25歲後的女孩，也能輕鬆抗老，蘭芝推出全新升級的完美新生AD系列，有別於頂級抗老產品動輒近萬元售價，完美新生AD系列售價全面都在2,400元以下，讓女孩也能無壓力開啟抗老。而且在蘭芝還推出藍色小電瓶經典禮盒，下殺67折特價2,150元。
蘭芝完美新生AD系列，為女孩改善5大初老症狀，包括預防皺紋、強化緊緻度、肌膚紋理、光澤感與保濕度，找回青春肌膚的三角肌紋理，只要三角肌紋理越明顯且緊蜜，代表肌膚平滑緊實。
升級的完美新生AD系列，加入從薑花根萃取出的醣，製作出青春修護精萃，結合完美新生三胜肽，組成修護能量技術，還添加抗氧化的超級莓果，包括巴西莓、西印度櫻桃精華，讓肌膚重現透亮與光澤感，還能改善初老症狀。
全系列推出包括醒肌露、肌能露、導入液、賦活乳霜與眼霜等，其中主打暱稱修護小電瓶的完美新生肌能露AD，具有高度滲透力，也是可以每天使用的精華液。使用肌能露AD，可搭配按摩手法，拉提臉部肌肉。
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