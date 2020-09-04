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瑞士製表寶齊萊 年度話題新品 日內瓦連發

聯合報 / 記者釋俊哲 / 台北即時報導
寶齊萊在八月26至29日期間，於日內瓦專賣店上一口氣發表多款年度新品。圖 / Carl F. Bucherer提供。
寶齊萊在八月26至29日期間，於日內瓦專賣店上一口氣發表多款年度新品。圖 / Carl F. Bucherer提供。

八月底日內瓦鐘表周（Geneva Watch Days）期間，寶齊萊（Carl F. Bucherer）雖未列名參與獨立表展，但仍在八月26至29日期間，於日內瓦專賣店上一口氣發表包含柏拉維深潛腕表碳黑版（Patravi ScubaTec Black）、馬利龍飛返計時碼表（Manero Flyback）、傳承系列雙外緣陀飛輪白金腕表（Heritage Tourbillon Double Peripheral），以及馬利龍自動日曆LOVE腕表（Manero AutoDate LOVE）四款新品。

寶齊萊全球行政總裁Sascha Moeri表示，在與巴塞爾國際鐘表珠寶展（Baselworld）合作超過30多年後，新品不再只限于單一大型活動上，取而代之的將會是全世界各地、小巧精美的VIP場次。重要的是，品牌始終專注製表工藝，也是創立一個多世紀以來的執著與堅持。

柏拉維深潛腕表碳黑款則散發強烈運動風格，機芯經瑞士天文台認證，44.6毫米的鈦合金表殼並具備500米深潛能力。馬利龍飛返計時碼表則披上了藍色表面，斯文而雋永，飛返計時碼表則是進階的計時功能，在生活中運算自由、便利；而馬利龍自動日曆LOVE腕表則是與品牌代言人李冰冰合作的限量款式，今年則帶來精鋼、珍珠母貝的鑲鑽款，同時大膽搶眼的表面與表帶配色，則呼應當今女性的豐富個性與華麗的色彩追求。

與寶齊萊品牌代言人合作的馬利龍自動日曆LOVE腕表（Manero AutoDate LOVE），具有多種表帶、表面顏色組合，豐富而高彩多變，價格店洽。圖 / Carl F. Bucherer提供。
與寶齊萊品牌代言人合作的馬利龍自動日曆LOVE腕表（Manero AutoDate LOVE），具有多種表帶、表面顏色組合，豐富而高彩多變，價格店洽。圖 / Carl F. Bucherer提供。
馬利龍飛返計時碼表新品換上藍色表面，斯文而雋永，價格店洽。圖 / Carl F. Bucherer提供。
馬利龍飛返計時碼表新品換上藍色表面，斯文而雋永，價格店洽。圖 / Carl F. Bucherer提供。
Patravi ScubaTec Black腕錶的44毫米鈦合金表殼上手輕盈，機芯還具備瑞士天文台認證，腕表則有500米防水性能，價格店洽。圖 / Carl F. Bucherer提供。
Patravi ScubaTec Black腕錶的44毫米鈦合金表殼上手輕盈，機芯還具備瑞士天文台認證，腕表則有500米防水性能，價格店洽。圖 / Carl F. Bucherer提供。

腕表 日內瓦

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