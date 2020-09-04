瑞士製表寶齊萊 年度話題新品 日內瓦連發

八月底日內瓦鐘表周（Geneva Watch Days）期間，寶齊萊（Carl F. Bucherer）雖未列名參與獨立表展，但仍在八月26至29日期間，於日內瓦專賣店上一口氣發表包含柏拉維深潛腕表碳黑版（Patravi ScubaTec Black）、馬利龍飛返計時碼表（Manero Flyback）、傳承系列雙外緣陀飛輪白金腕表（Heritage Tourbillon Double Peripheral），以及馬利龍自動日曆LOVE腕表（Manero AutoDate LOVE）四款新品。

寶齊萊全球行政總裁Sascha Moeri表示，在與巴塞爾國際鐘表珠寶展（Baselworld）合作超過30多年後，新品不再只限于單一大型活動上，取而代之的將會是全世界各地、小巧精美的VIP場次。重要的是，品牌始終專注製表工藝，也是創立一個多世紀以來的執著與堅持。