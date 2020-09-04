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預拍遺照 人生也可以這樣「超前部署」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄一家納骨塔園區，中元法會期間找來攝影師為民眾預拍遺照，突破傳統禁忌。圖／吉園「大吉座」提供
高雄一家納骨塔園區，中元法會期間找來攝影師為民眾預拍遺照，突破傳統禁忌。圖／吉園「大吉座」提供

「遺照拍攝」近來在日、韓相當風行，高雄一處納骨塔園區中元法會期間，找來曾為政要名人拍形象照的攝影師陳義元為民眾預拍遺照，突破傳統禁忌，有人笑稱是超前部署、最狂中元節。遺照拍攝地點在生命園區，不少人大方接受，陳義元也視為全新挑戰。

園方說明，拍下的照片可作為身分證、新護照等申辦用途，甚至日後當人生「畢業照」。獲邀合作的陳義元曾為副總統賴清德、高雄市長陳其邁等人拍形象照，陳義元說，攝影任務百百款，遺照拍攝是頭一遭。

陳義元說，遺照不一定要拍成正經八百的大頭照，與寵物一起入鏡，或拍成半身照，都能留下更深植人心的意象。

活動企畫黃丞宇說，「遺照拍攝」在日本、韓國吹起一股風潮，民眾在生前為自己留下最美影像，預做準備，也能減少遺憾。

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