義大利珠寶品牌Buccellati限定店 九月起快閃微風廣場

談到高級訂製西裝、你會想到英國，談到高級腕表、你會想到瑞士，談到高級珠寶？除了浪漫的法國，熱情的義大利同樣是世界首屈一指的珠寶大國。近期便有來自Richemont集團旗下的義大利高級珠寶品牌Buccellati進駐台灣微風廣場，開設為期三個月的快閃店，已由九月一日開始，直至今年12月底為止。

品牌創始人Mario Buccellati於1919年在米蘭La Scala劇院附近開設了首間專賣店，創立100年來，精湛的「雕金」工藝與富有文藝復興美學的風格，成為Buccellati的經典特色。工匠們使用刻刀在貴金屬表面雕刻出間距不等的平行線條，以使珠寶散發出如織物般的柔美質地，同時工匠再以白金鑲邊，復令金屬雕紋襯托出璀璨的迷人光輝。