烤肉靈魂伴侶 肉質系威士忌慕赫12年
你一定看過威士忌，聞過威士忌，甚至喝過威士忌；但是你「吃」過威士忌嗎？來自蘇格蘭達夫鎮，有「達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）」名號的慕赫（Mortlach）12年，就是一款可以「吃」的威士忌。
它鮮美甘甜、充滿肉脂感，喝下一口，鮮甜的汁液包覆味蕾，溫潤如蛋白質的油脂感在口中流竄，讓你感覺彷彿剛剛咬下一口大塊流汁的牛排。
是了，正是這種肉脂感，激發你想要大口吃肉的慾望，也使慕赫12年這款肉質系威士忌，成為烤肉的靈魂伴侶。
這股肉脂感的來源，正是慕赫酒廠獨創的「2.81次蒸餾工藝」。慕赫前所未見使用3對（6座）不同尺寸、形狀的蒸餾器，猶如同時運作三間酒廠般的創造出三種風格各異的新酒，其中最後一支稱為「小女巫（Wee Witchie）」的小型蒸餾器，更是慕赫12年獨一無二肉質口感的由來。
慕赫12年初入口時出現的是如桃子般的香濃甜味，還隱隱帶有一絲橡木和煙燻的味道。接著是苦巧克力、柑橘和淡煙草味被一縷糖漿味中和，並開始出現甘草、烤栗子、樹皮、烘烤咖啡的味道。隨著味道變化，你會品嚐如同肉類甜美的鮮味。接著這些味道淡去，更加甜蜜辛香的味道就會出現。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言