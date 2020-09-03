烤肉靈魂伴侶 肉質系威士忌慕赫12年

你一定看過威士忌，聞過威士忌，甚至喝過威士忌；但是你「吃」過威士忌嗎？來自蘇格蘭達夫鎮，有「達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）」名號的慕赫（Mortlach）12年，就是一款可以「吃」的威士忌。

它鮮美甘甜、充滿肉脂感，喝下一口，鮮甜的汁液包覆味蕾，溫潤如蛋白質的油脂感在口中流竄，讓你感覺彷彿剛剛咬下一口大塊流汁的牛排。

是了，正是這種肉脂感，激發你想要大口吃肉的慾望，也使慕赫12年這款肉質系威士忌，成為烤肉的靈魂伴侶。

這股肉脂感的來源，正是慕赫酒廠獨創的「2.81次蒸餾工藝」。慕赫前所未見使用3對（6座）不同尺寸、形狀的蒸餾器，猶如同時運作三間酒廠般的創造出三種風格各異的新酒，其中最後一支稱為「小女巫（Wee Witchie）」的小型蒸餾器，更是慕赫12年獨一無二肉質口感的由來。