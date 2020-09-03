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滿口的鹹甜香醇！亞尼克「BT21奶黃金沙生乳捲」登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
BT21石疊系列共有罐裝、禮盒裝等不同包裝，適合粉絲收集。記者陳睿中／攝影
BT21石疊系列共有罐裝、禮盒裝等不同包裝，適合粉絲收集。記者陳睿中／攝影

生乳捲品牌「亞尼克」本季再度以「宇宙明星BT21」為主角，新推出「奶黃金沙生乳捲」，有著鹹甜交織的層次口感，另外還有期間限定快閃優惠活動，讓人可以現賺一條原味生乳捲回家。同時亦新推出3款「BT21石疊」點心，帶來酥脆香甜的新滋味。

亞尼克本次推出的「BT21奶黃金沙生乳捲」，以起司風味的泡芙蛋糕為主體，內餡捲入了鹹蛋黃卡士達、北海道奶霜以及酥菠蘿，在甘甜濃郁的奶香中，還帶有鹹蛋黃的微鹹滋味，增添品嚐的層次感；酥菠蘿則是增添了脆口的食趣。除了生乳捲上印有BT21的專屬字樣外，還有BT21的特殊包裝。BT21奶黃金沙生乳捲原價每條450元，10月5日前限時優惠429元。

同步新推出的「BT21石疊系列」，乃是亞尼克特製而成的全新點心。所謂的石疊，是使用日本的技法，將蛋糕慢烤乾燥後所做成的酥脆點心，適合一口一顆。由於外觀類似砌牆用的石塊，故取名「石疊」。此次共推出黑巧克力、抹茶巧克力、草莓巧克力等3種口味，而且包裝皆是採BT21的彩繪外觀，模樣可愛。單罐裝299元，3罐799元，另還有方盒裝的綜合禮盒，一次就能蒐集到全部口味與角色，原價999元，優惠價899元。

現在凡購買BT21奶黃金沙生乳捲、BT21石疊系列商品，均可加購限量的BT21週邊商品，包括有2款保冷袋、2款咖啡杯盤組，均是售完為止。9月4日至10月3日期間，每週五、六的16:00～19:00之間，也會於北捷不同處的YTM分梯舉行快閃活動，BT21奶黃金沙生乳捲＋BT21保冷袋，合購優惠價858元，再加贈一條原味生乳捲。

「BT21石疊系列」共有3種口味。記者陳睿中／攝影
「BT21石疊系列」共有3種口味。記者陳睿中／攝影
BT21奶黃金沙生乳捲有著鹹蛋黃卡士達、北海道奶霜以及酥菠蘿等內餡。記者陳睿中／攝影
BT21奶黃金沙生乳捲有著鹹蛋黃卡士達、北海道奶霜以及酥菠蘿等內餡。記者陳睿中／攝影
亞尼克新推出的「BT21奶黃金沙生乳捲」，限時優惠價429元。記者陳睿中／攝影
亞尼克新推出的「BT21奶黃金沙生乳捲」，限時優惠價429元。記者陳睿中／攝影

巧克力 快閃

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