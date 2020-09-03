滿口的鹹甜香醇！亞尼克「BT21奶黃金沙生乳捲」登場

生乳捲品牌「亞尼克」本季再度以「宇宙明星BT21」為主角，新推出「奶黃金沙生乳捲」，有著鹹甜交織的層次口感，另外還有期間限定快閃優惠活動，讓人可以現賺一條原味生乳捲回家。同時亦新推出3款「BT21石疊」點心，帶來酥脆香甜的新滋味。

亞尼克本次推出的「BT21奶黃金沙生乳捲」，以起司風味的泡芙蛋糕為主體，內餡捲入了鹹蛋黃卡士達、北海道奶霜以及酥菠蘿，在甘甜濃郁的奶香中，還帶有鹹蛋黃的微鹹滋味，增添品嚐的層次感；酥菠蘿則是增添了脆口的食趣。除了生乳捲上印有BT21的專屬字樣外，還有BT21的特殊包裝。BT21奶黃金沙生乳捲原價每條450元，10月5日前限時優惠429元。

同步新推出的「BT21石疊系列」，乃是亞尼克特製而成的全新點心。所謂的石疊，是使用日本的技法，將蛋糕慢烤乾燥後所做成的酥脆點心，適合一口一顆。由於外觀類似砌牆用的石塊，故取名「石疊」。此次共推出黑巧克力、抹茶巧克力、草莓巧克力等3種口味，而且包裝皆是採BT21的彩繪外觀，模樣可愛。單罐裝299元，3罐799元，另還有方盒裝的綜合禮盒，一次就能蒐集到全部口味與角色，原價999元，優惠價899元。