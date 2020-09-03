疫情下精實管理 北市聯醫9月4日舉辦國際高峰會

新冠肺炎(COVID-19) 蔓延，全球各國交流陷入停滯狀態，不過，台北市立聯合醫院仍將在明天(4)日於北市聯醫萬華辦公室11樓國際會議廳舉行「2020精實醫療國際高峰會」，今年改由線上舉辦，以視訊持續與國際接軌。‵‵‵‵‵

北市聯醫表示，為配合市府政策，推動精實管理，提升行政效能，自107年首次和台灣精實醫務管理學會合辦國際精實管理研討會。今年因應疫情關係，首次改以線上視訊研討會的形式，邀請國內外學者專家進行交流學習。

預估共有200位貴賓參與盛會，包括自院外醫療院所醫師的口頭報告及海報發表，另有北市府各局處及本院各精實改善團隊近40組以上，共有來自五國(美國、加拿大、日本、新加坡、台灣等等)。‵`

聯合醫院指出，精實管理正是改變機關文化的契機，透過培訓、實作強化組織人才，精實管理能力，才能精實各項業務流程，提升機關組織效能。這次透過線上視訊國際研討會，藉由海報發表及口頭報告進行成果，分享學習與國際人才交流合作，帶動組織改善。