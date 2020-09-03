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來場美國公路之旅吧！COACH新推BLUE時尚藍調淡香水
許多愛探險的山系男孩，一輩子的夢想之一，就是奔馳在美國的公路上，今年度大家或許都無法出國，那麼就讓COACH新推出的BLUE時尚藍調淡香水，帶大家來趟美國公路之旅吧。
COACH時尚藍調淡香水的靈感，起源在自由的美國公路之旅，藍天白雲下，奔馳在公路上，感受微風與舒暢的氣息，調香師Juliette Karagueuzoglou想像著清新微風，帶著海洋的沁藍色闖入每個人的生活，結合自由與紐約的時髦感，充滿性感魅力與清新香氣。
形象照邀來男星麥可 B. 喬丹( Michael B. Jordan) ，在洛杉磯沙漠拍攝，傳遞出自由的公路之旅感。
COACH BLUE時尚藍調淡香水前調由萊姆、苦艾油，象徵乾淨有個性的男人，中調是黑胡椒與海洋調，辛辣帶著放鬆療癒，後調則是溫暖的琥珀與雪松，留下最美的記憶。
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