來場美國公路之旅吧！COACH新推BLUE時尚藍調淡香水

許多愛探險的山系男孩，一輩子的夢想之一，就是奔馳在美國的公路上，今年度大家或許都無法出國，那麼就讓COACH新推出的BLUE時尚藍調淡香水，帶大家來趟美國公路之旅吧。

COACH時尚藍調淡香水的靈感，起源在自由的美國公路之旅，藍天白雲下，奔馳在公路上，感受微風與舒暢的氣息，調香師Juliette Karagueuzoglou想像著清新微風，帶著海洋的沁藍色闖入每個人的生活，結合自由與紐約的時髦感，充滿性感魅力與清新香氣。

形象照邀來男星麥可 B. 喬丹( Michael B. Jordan) ，在洛杉磯沙漠拍攝，傳遞出自由的公路之旅感。