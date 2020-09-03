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許瑋甯、金多美登封 撞COCO CRUSH一個可愛、一個個性

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
許瑋甯配戴Coco Crush珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @marieclairetw
許瑋甯配戴Coco Crush珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @marieclairetw

台灣女星許瑋甯，與因演出「梨泰院class」而在台灣打開知名度的韓國女星金多美，這個月分別登上台韓兩地的時尚雜誌封面，巧妙的是，風格非常不同的兩位女星都分混搭了香奈兒COCO CRUSH系列珠寶，呈現出這款經典設計的多變風貌。

演技出色被稱為「怪物新人」的金多美，雖然是170公分的模特兒身材，因為臉型圓潤、稚氣臉蛋帶有萌呆感，被粉絲暱稱為「人間倉鼠」。她在IG分享自己拍攝的時尚雜誌封面照片與幕後花絮，不論是穿著洋裝高跟鞋，甚至配戴珠寶，都散發著可愛的孩子氣。除了穿著荷葉袖的女式襯衫時堆疊配戴不同款式、材質的香奈兒Coco Crush戒指，她也以寬鬆的長袖T恤與緹花長裙配襯這系列珠寶，展現年輕活力。

許瑋甯則是在封面上展現有別以以往的個性風格與沈靜感。除了混搭不同寬窄尺寸、材質的Coco Crush戒指和耳環，還同時以個性風格演繹香奈兒的J12腕表與J12 Paradoxe黑白雙色陶瓷表，在風格色調幽暗的影像中，凸顯出Coco Crush與J12 Paradoxe的個性魅力。

COCO CRUSH 18K白金窄版戒指，44,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K白金窄版戒指，44,000元。圖／香奈兒提供
許瑋甯配戴Coco Crush珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @marieclairetw
許瑋甯配戴Coco Crush珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @marieclairetw
Coco Crush 18K白金戒指大型款，10萬8000元。圖／香奈兒提供
Coco Crush 18K白金戒指大型款，10萬8000元。圖／香奈兒提供
許瑋甯配戴Coco Crush珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @marieclairetw
許瑋甯配戴Coco Crush珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @marieclairetw
Coco Crush 18K Beige米色金戒指小型款，78,000元。圖／香奈兒提供
Coco Crush 18K Beige米色金戒指小型款，78,000元。圖／香奈兒提供
金多美配戴Coco Crush珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @d_a_m_i
金多美配戴Coco Crush珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @d_a_m_i
Coco Crush系列戒指，備有不同材質和寬窄尺寸可以混搭配戴。圖／香奈兒提供
Coco Crush系列戒指，備有不同材質和寬窄尺寸可以混搭配戴。圖／香奈兒提供
金多美配戴Coco Crush珠寶拍攝時尚雜誌封面。圖／取自IG @d_a_m_i
金多美配戴Coco Crush珠寶拍攝時尚雜誌封面。圖／取自IG @d_a_m_i
COCO CRUSH 18K黃金鑲鑽窄版戒指，10,3000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K黃金鑲鑽窄版戒指，10,3000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K Beige米色金窄版戒指，42,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH 18K Beige米色金窄版戒指，42,000元。圖／香奈兒提供
金多美配戴Coco Crush珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @d_a_m_i
金多美配戴Coco Crush珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @d_a_m_i

許瑋甯 珠寶

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