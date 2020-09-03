聽新聞
test
0:00 / 0:00
許瑋甯、金多美登封 撞COCO CRUSH一個可愛、一個個性
台灣女星許瑋甯，與因演出「梨泰院class」而在台灣打開知名度的韓國女星金多美，這個月分別登上台韓兩地的時尚雜誌封面，巧妙的是，風格非常不同的兩位女星都分混搭了香奈兒COCO CRUSH系列珠寶，呈現出這款經典設計的多變風貌。
演技出色被稱為「怪物新人」的金多美，雖然是170公分的模特兒身材，因為臉型圓潤、稚氣臉蛋帶有萌呆感，被粉絲暱稱為「人間倉鼠」。她在IG分享自己拍攝的時尚雜誌封面照片與幕後花絮，不論是穿著洋裝高跟鞋，甚至配戴珠寶，都散發著可愛的孩子氣。除了穿著荷葉袖的女式襯衫時堆疊配戴不同款式、材質的香奈兒Coco Crush戒指，她也以寬鬆的長袖T恤與緹花長裙配襯這系列珠寶，展現年輕活力。
許瑋甯則是在封面上展現有別以以往的個性風格與沈靜感。除了混搭不同寬窄尺寸、材質的Coco Crush戒指和耳環，還同時以個性風格演繹香奈兒的J12腕表與J12 Paradoxe黑白雙色陶瓷表，在風格色調幽暗的影像中，凸顯出Coco Crush與J12 Paradoxe的個性魅力。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言