許瑋甯、金多美登封 撞COCO CRUSH一個可愛、一個個性

台灣女星許瑋甯，與因演出「梨泰院class」而在台灣打開知名度的韓國女星金多美，這個月分別登上台韓兩地的時尚雜誌封面，巧妙的是，風格非常不同的兩位女星都分混搭了香奈兒COCO CRUSH系列珠寶，呈現出這款經典設計的多變風貌。

演技出色被稱為「怪物新人」的金多美，雖然是170公分的模特兒身材，因為臉型圓潤、稚氣臉蛋帶有萌呆感，被粉絲暱稱為「人間倉鼠」。她在IG分享自己拍攝的時尚雜誌封面照片與幕後花絮，不論是穿著洋裝高跟鞋，甚至配戴珠寶，都散發著可愛的孩子氣。除了穿著荷葉袖的女式襯衫時堆疊配戴不同款式、材質的香奈兒Coco Crush戒指，她也以寬鬆的長袖T恤與緹花長裙配襯這系列珠寶，展現年輕活力。