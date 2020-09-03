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【2020周年慶】SK-II青春露推買1送1、3款小資女特惠組

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
SK-II周年慶開跑，主打就是青春露。圖／SK-II提供
SK-II周年慶開跑，主打就是青春露。圖／SK-II提供

許多女人唯一指定愛用的，就是SK-II青春露，也是每年周年慶必入手的超級明星商品，2020年周年慶，SK-II照往例也推出多款特惠組、加大版、小資特惠組等，要讓大家一口氣屯好一年的貨。

今年周年慶比起以往，特別在小資組、買1送1特惠組中，聽到消費者的心聲，推出更多元化的組合，要讓大家每款都能用到。

買一送一超值得入手

針對青春露的愛用者，SK-II直接端出青春露230ml，可任選搭配亮采化粧水160ml、全效活膚潔面乳120g、晶緻活膚乳液100g等三選一，特價都是5,625元，其中潔面乳最多人推薦，號稱是洗過就會愛上的清潔用品。

小資女特惠組

針對新客與小資女，SK-II往年只推過一款新客體驗組，但今年加碼成3組，針對不同功效與明星產品，要讓消費者買到自己都想用的商品，小資組合特價都是2,610元，都有搭配一瓶青春露75ml，精華體驗組加送亮采化粧水30ml、青春敷面膜2片；超肌因套裝加送全效活膚潔面乳20g、超肌因鑽光淨白精華10ml；超肌能套裝加送全效活膚潔面乳20g、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g（輕盈版）。

加大容量組

每年鐵粉都必搶的加大容量組，包括有青春露330ml特價7,182元、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜100g特價5,220元、 SK-II青春敷面膜10片特價3,591元。

經典明星特惠組

針對SK-II旗下的明星商品，組成專屬優惠組，如青春露230ml，送R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g、全效活膚潔面乳20g、亮采化粧水30ml，特價5,625元；買SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜80g，送青春露30ml、亮采化粧水30ml、青春敷面膜1片，特價4,572元。

SK-II青春經典特惠組：青春露230ml、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g、全效活膚潔面乳20g、亮采化粧水30ml，特價5,625元。圖／SK-II提供
SK-II青春經典特惠組：青春露230ml、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g、全效活膚潔面乳20g、亮采化粧水30ml，特價5,625元。圖／SK-II提供
SK-II活膚經典特惠組：R.N.A.超肌能緊緻活膚霜80g、青春露30ml、亮采化粧水30ml、青春敷面膜1片，特價4,572元。圖／SK-II提供
SK-II活膚經典特惠組：R.N.A.超肌能緊緻活膚霜80g、青春露30ml、亮采化粧水30ml、青春敷面膜1片，特價4,572元。圖／SK-II提供
SK-II超肌因套裝：青春露75ml、全效活膚潔面乳20g、超肌因鑽光淨白精華10ml，特價2,610元。圖／SK-II提供
SK-II超肌因套裝：青春露75ml、全效活膚潔面乳20g、超肌因鑽光淨白精華10ml，特價2,610元。圖／SK-II提供
SK-II超肌能套裝：青春露75ml、全效活膚潔面乳20g、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g（輕盈版），特價2,610元。圖／SK-II提供
SK-II超肌能套裝：青春露75ml、全效活膚潔面乳20g、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g（輕盈版），特價2,610元。圖／SK-II提供
買SK-II青春露230ml，送全效活膚潔面乳120g，特價5,625元。圖／SK-II提供
買SK-II青春露230ml，送全效活膚潔面乳120g，特價5,625元。圖／SK-II提供
SK-II PITERA™ 精華體驗組：青春露75ml、亮采化粧水30ml、青春敷面膜2片，特價2,610元。圖／SK-II提供
SK-II PITERA™ 精華體驗組：青春露75ml、亮采化粧水30ml、青春敷面膜2片，特價2,610元。圖／SK-II提供
SK-II青春露330ml，特價7,182元。圖／SK-II提供
SK-II青春露330ml，特價7,182元。圖／SK-II提供

SK-II 周年慶

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