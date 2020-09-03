【2020周年慶】SK-II青春露推買1送1、3款小資女特惠組
許多女人唯一指定愛用的，就是SK-II青春露，也是每年周年慶必入手的超級明星商品，2020年周年慶，SK-II照往例也推出多款特惠組、加大版、小資特惠組等，要讓大家一口氣屯好一年的貨。
今年周年慶比起以往，特別在小資組、買1送1特惠組中，聽到消費者的心聲，推出更多元化的組合，要讓大家每款都能用到。
買一送一超值得入手
針對青春露的愛用者，SK-II直接端出青春露230ml，可任選搭配亮采化粧水160ml、全效活膚潔面乳120g、晶緻活膚乳液100g等三選一，特價都是5,625元，其中潔面乳最多人推薦，號稱是洗過就會愛上的清潔用品。
小資女特惠組
針對新客與小資女，SK-II往年只推過一款新客體驗組，但今年加碼成3組，針對不同功效與明星產品，要讓消費者買到自己都想用的商品，小資組合特價都是2,610元，都有搭配一瓶青春露75ml，精華體驗組加送亮采化粧水30ml、青春敷面膜2片；超肌因套裝加送全效活膚潔面乳20g、超肌因鑽光淨白精華10ml；超肌能套裝加送全效活膚潔面乳20g、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g（輕盈版）。
加大容量組
每年鐵粉都必搶的加大容量組，包括有青春露330ml特價7,182元、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜100g特價5,220元、 SK-II青春敷面膜10片特價3,591元。
經典明星特惠組
針對SK-II旗下的明星商品，組成專屬優惠組，如青春露230ml，送R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g、全效活膚潔面乳20g、亮采化粧水30ml，特價5,625元；買SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜80g，送青春露30ml、亮采化粧水30ml、青春敷面膜1片，特價4,572元。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言