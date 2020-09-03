【2020周年慶】SK-II青春露推買1送1、3款小資女特惠組

許多女人唯一指定愛用的，就是SK-II青春露，也是每年周年慶必入手的超級明星商品，2020年周年慶，SK-II照往例也推出多款特惠組、加大版、小資特惠組等，要讓大家一口氣屯好一年的貨。

今年周年慶比起以往，特別在小資組、買1送1特惠組中，聽到消費者的心聲，推出更多元化的組合，要讓大家每款都能用到。

買一送一超值得入手

針對青春露的愛用者，SK-II直接端出青春露230ml，可任選搭配亮采化粧水160ml、全效活膚潔面乳120g、晶緻活膚乳液100g等三選一，特價都是5,625元，其中潔面乳最多人推薦，號稱是洗過就會愛上的清潔用品。

小資女特惠組

針對新客與小資女，SK-II往年只推過一款新客體驗組，但今年加碼成3組，針對不同功效與明星產品，要讓消費者買到自己都想用的商品，小資組合特價都是2,610元，都有搭配一瓶青春露75ml，精華體驗組加送亮采化粧水30ml、青春敷面膜2片；超肌因套裝加送全效活膚潔面乳20g、超肌因鑽光淨白精華10ml；超肌能套裝加送全效活膚潔面乳20g、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g（輕盈版）。

加大容量組

每年鐵粉都必搶的加大容量組，包括有青春露330ml特價7,182元、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜100g特價5,220元、 SK-II青春敷面膜10片特價3,591元。

經典明星特惠組