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蝦皮購物「9.9超級購物節」 30萬件商品全面5折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日當天祭出限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面5折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日當天祭出限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面5折起。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物原創的「9.9超級購物節」在雙11年度大檔之前成功創造了另一波買氣，今年蝦皮購物自8月24日暖身開跑至今買氣持續升溫，最熱銷商品包括限時特賣的「八倍濃縮洗衣膠球」，開賣1小時就賣出破萬顆，蝦皮購物更祭出超過30萬件商品全面5折起，9月9日當天還有多項超殺商品限時限量搶購，包括Nintendo Switch紅藍主機6千元有找、飛利浦氣炸鍋殺破4折，9月30日前每天每天下午5點都將釋出999盒MIT醫療口罩。

根據蝦皮購物統計，「9.9超級購物節」今年暖身起跑後以民生商品、3C家電、居家娛樂商品訂單成長最迅速，熱銷前5名為MIT醫療口罩、iPhone玻璃保護貼、台灣製床包組、小米手環5、掛脖小風扇。

蝦皮購物「9.9超級購物節」攜手百大品牌加碼直播馬拉松，9月7日至9月9日將豪灑近百萬獎額，總計舉辦35場直播。9月8日晚上7點30分起展開「大明星運動會」跨夜直播，邀請小鬼、關韶文、李易、祖雄、哈孝遠等24位藝人一同迎接9月9日正式日，並與TOYOTA攜手提供價值近百萬的TOYOTA RAV4 2.0豪華版，於直播期間透過圖示連結進入蝦小編的店，並用1元購買抽獎資格預測遊戲最終勝利隊伍就有機會抽大獎。

9月5日凌晨0點起蝦皮購物開放領取不限量免運券，9月9日當天凌晨0點至0點9分限時9分鐘結帳完畢即可享有四大超商0元免運，期間每人每帳號限用一次；9月9日前消費滿5單有機會抽全月免運資格，9月9日當天單筆消費滿2,999元有機會抽全年免運。

此外，9月9日當天凌晨0點、上午10點、中午12點、下午3點、晚上6點、晚上10點推出多款超殺商品整點限量開搶，凌晨0點熊寶貝護衣精補充包10件組贈漂白水600ml X 2瓶下殺3.3折特價598元，Nintendo Switch紅藍主機下殺4.3折特價5,745元；晚上10點飛利浦健康氣炸鍋不到4折特價3,506元。

蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日推出飛利浦氣炸鍋、小米空氣清淨機3整點限量開搶特價3.9折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日推出飛利浦氣炸鍋、小米空氣清淨機3整點限量開搶特價3.9折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」推出全新互動遊戲「蝦皮泡泡王」、「蝦皮連連看」與人氣遊戲共7款，預計活動期間總共將送出破千萬獎勵。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」推出全新互動遊戲「蝦皮泡泡王」、「蝦皮連連看」與人氣遊戲共7款，預計活動期間總共將送出破千萬獎勵。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日凌晨0點限量推出Nintendo Switch紅藍主機下殺4.3折特價5,745元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日凌晨0點限量推出Nintendo Switch紅藍主機下殺4.3折特價5,745元。圖／蝦皮購物提供

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