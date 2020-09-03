誠品App、會員新制上線 未來潛力主顧客「從小養成」

誠品花費5億建置全新電商與倉儲系統，全新電商平台「誠品線上eslite online」將於今年底上線，取代原有的「誠品網路書店」平台。在此之前，誠品全新「誠品人App」在9月上線，甫上線就在蘋果iOS平台登上免費App下載排名第一位置。全新App可即時查詢超過百萬筆書籍與商品資訊，並新增自有行動支付「eslite Pay」、「餐廳預訂」功能，以及優化「線上購物」、「門市預訂」功能，9月30日前，透過「門市預訂」功能購書取書，結帳滿1,200元可獲得100元回饋抵用券（限量500份）。

行動支付eslite Pay享花旗、國泰世華、中國信託、台新等4家銀行信用卡綁定首刷最高10%回饋。此外，誠品也推出全新會員制度，全台257萬會員自動轉換、權益升級，「白卡」會員除可獲得消費優惠，也新增「消費累點」機制；升等「金卡」會員門檻從1萬元降至6千元，可享誠品書店暢銷榜書籍79折等優惠，點數回饋率是原本的1.6倍；消費累計期間滿5萬元再升等「黑卡」會員，享誠品自營通路85折起、專屬空間服務等禮遇回饋。另有12歲以下孩童專屬的「小童學卡」，同享誠品自營通路消費折扣，等於從小開始扎根培養誠品未來主力會員，年底前到信義誠品兒童館消費加碼點數3倍送。

誠品董事長吳旻潔表示，收到許多會員反映回饋，過往會員制度，就算年度用力消費但還是獲得無差別待遇。於是我們將金卡會員門檻從1萬元下修到6千元，黑卡則設定到5萬元，希望能滿足讀者期待的差異化服務。