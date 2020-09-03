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抹茶甜點連5天「買1送1」！辻利茶舗忠孝店9月25日熄燈
來自日本京都的抹茶專賣店「辻利茶舗」忠孝SOGO店，因面臨忠孝SOGO百貨改裝，因此將於9月25日熄燈歇業。為感謝消費者過去的支持，將於9月9日至9月13日推出「買1送1」的優惠活動，包括辻利拿鐵、經典白玉百匯均在優惠之中。
在日本已有百年歷史的「辻利茶舗」，以提供一系列抹茶商品而聞名，深受許多抹茶、甜品控喜愛。2010年時，辻利茶舗正式登台，陸續於台北、台中、高雄等地開設分店，並且多次跨界推出系列商品。但近年隨著品牌調整營運計畫，目前全台僅剩忠孝SOGO店，以及去年開幕的遠百A13等2間門市。業者也透露，估計未來將朝向街邊店型態經營。
9月9日至9月13日期間，忠孝SOGO店將推出閉店感謝祭，每日各有不同的買1送1優惠。9月9日，「辻利拿鐵（冷/熱）」送「辻利霜淇淋紅豆白玉」；9月10日買「經典白玉百匯」送「輕抹茶（冷）」；9月11日買「辻利拿鐵（冷/熱）」送「辻利招牌雙茶刨冰」；9月12日買「經典白玉百匯」送「辻利拿鐵（冷/熱）」；9月13日買「辻利冰沙漂浮」送「辻利冰沙漂浮」，每日上午11點開賣，限量200組，每人限購2組。
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