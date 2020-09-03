快訊

【大學排名揭密／上】台大拚進百大 中研院士：更該警惕培育不出思想家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大風起 愛爾蘭威士忌成長超標

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「天頂37年愛爾蘭單一麥芽威士忌」預計年底導入台灣，目前國內售價未定。圖／天頂提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「天頂37年愛爾蘭單一麥芽威士忌」預計年底導入台灣，目前國內售價未定。圖／天頂提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在台灣一提到威士忌，大多數人第一時間聯想到的，都是蘇格蘭威士忌；不過威士忌的起源，卻是來自愛爾蘭。最近10年以來，愛爾蘭威士忌的市場表現，更是可圈可點，直些翻倍。

根據國際葡萄酒及烈酒研究機構（ISWR）的調查數據顯示，愛爾蘭威士忌是目前全球發展最快的烈酒產品之一。2018年愛爾蘭威士忌的全球銷量為1060萬箱，2019年更是達到了1140萬箱。根據愛爾蘭威士忌協會（IWA）預測，2020年愛爾蘭威士忌全球銷量將超過1200萬箱，要比十年多出一倍。

其實，愛爾蘭威士忌曾經是世界上最受歡迎的威士忌，以「三次蒸餾」為特色，風味怡人。不幸的是，19世紀後期的經濟衰落，大大損害了威士忌產業。愛爾蘭從1890年代頂盛時期的30多間蒸餾廠，到最淒慘時，只剩下3間蒸餾廠。

近幾年，愛爾蘭威士忌又開始復興起來，並且自1990年以來，一直是世界上增長最快的威士忌。隨著每年出口量的成長，蒸餾廠的數量也開始增加，出現了許多新的酒廠。根據維基資料（wikipedia.org）截至2019年6月為止的資料，愛爾蘭有25處酒廠正在營運，處於規劃中與開發中的酒廠，大約有24處。

例如於2003年成立的威斯克（West Cork）蒸餾廠，由主要創辦者John O'Connell與2位兒時玩伴共同經營，並與兩位威士忌成就非凡的大人物Frank McHardy，以及Barry Walsh博士共組釀酒團隊開發合作。

人稱威士忌蒸餾大師的Frank，曾任職於蘇格蘭Springbank、Bruichallaidich、及Bushmill's蒸餾廠，釀酒技藝深獲國際肯定；2014年登上Whisky Magazine Hall of Fame名人堂，在釀酒技術成就上拿到最高榮譽。Barry博士則是保樂利加集團及Irish Distillers擔任釀酒大師，2005年登上Whisky Magazine Hall of Fame名人堂，獲頒終身成就獎。兩位大師攜手合作，為威斯克蒸餾廠奠定了相當良好的基礎。

2012年重出江湖的天頂（Teeling）蒸餾廠，是另一個例子。天頂威士忌蒸餾廠由兄弟檔Jack Teeling與Stephen Teeling創立。很快就獲獎連連，繼2016年獲得「WWA世界最佳愛爾蘭單一麥芽威士忌」後，2017、2018連續兩年，獲得Irish Whiskey Masters金牌。2019年更以「天頂24年愛爾蘭單一麥芽威士忌」擊敗全世界頂尖對手，獲「WWA年度最佳單一麥芽威士忌」殊榮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

愛爾蘭威士忌以採取「三次蒸餾」為最大特色。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
愛爾蘭威士忌以採取「三次蒸餾」為最大特色。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
愛爾蘭目前有超過30家威士忌酒廠已經成立或規劃、興建中。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
愛爾蘭目前有超過30家威士忌酒廠已經成立或規劃、興建中。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
愛爾蘭威士忌在重量級大師的加持下，突飛猛進。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
愛爾蘭威士忌在重量級大師的加持下，突飛猛進。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威斯克黑桶極品威士忌。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威斯克黑桶極品威士忌。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

愛爾蘭

延伸閱讀

格蘭菲迪再現台灣精神 紅埔桃酒風味桶威士忌第三號

獨獻台灣！ 愛爾蘭威斯克威士忌推出單桶原酒

這酒老宅男必須有！ 聖鬥士星矢聯名戶河內

酷狗威士忌捐狗狗愛心餐 送暖直到9月底

相關新聞

抹茶甜點連5天「買1送1」！辻利茶舗忠孝店9月25日熄燈

來自日本京都的抹茶專賣店「辻利茶舗」忠孝SOGO店，因面臨忠孝SOGO百貨改裝，因此將於9月25日熄燈歇業。為感謝消費者...

LV東京男裝大秀 動物玩偶與男孩的異次元遊樂場

今年8月初路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在上海發表了2021春夏男裝，由卡通人物「Zoooom與朋友們...

「Dyson美髮科學沙龍」華山登場 推限定新品優惠

台灣氣候潮濕悶熱，讓毛躁、油膩、扁塌成為最大髮型困擾。全台首間「Dyson美髮科學沙龍」將從9月5日至9月27日於華山文...

超欠喝！天仁招牌「913茶王」系列第二杯半價只到9月13日

天氣好熱！天仁的招牌茶飲「913茶王」系列，優惠折扣再現。「913茶王」一直都是天仁旗下品牌的人氣商品，曾創下一天超過5...

放大版的錢包！秋冬「口金包」熱潮你準備好了嗎？

這一兩季以來流行帶有蓬度的包款，尤其以大型手拿包為主，而結合復古金屬扣的「口金包」也因此又重回時尚舞台。以往這類型的包通...

開學季德誼數位教育優惠加碼買1送5 買Mac再享購物金

迎接開學季與三倍券報復性消費商機，德誼數位開學季優惠不間斷，即日起至9月29日，全台大專院校師生憑學生證或教師證至德誼教...

舌尖上的出國！家樂福「韓國週」推上百款韓國爆紅美食

疫情影響讓大家都只能取消出國玩的計畫，只能轉戰異國美食一解出國癮！家樂福即日起至9月17日推出「韓國週」，引進超過10多...

開學必備收納文具組！募資兩千萬LHiDS磁吸筆記本

後疫情時代來臨，各品牌皆卯足全力推出良品設計，為低迷已久的業績進補，美國新創設計品牌LHiDS CREATIVE為現代人需求而生，推出MagEasy秒收磁吸收納套組，讓使用者不論於居家、讀書、辦公、共享空間、外出開會拜訪，都能一秒收納凌亂桌面，讓讀書、工作與生活更自在有效率，於美國、韓國、日本、台灣群募一上線，便創下一小時內達標，贊助累積金額達兩千萬的佳績。

有海芋黃、月河藍！博客來9月4日限量開賣「9款中衛口罩」

又有特殊色中衛口罩可以買！博客來宣布將於9月4日上午限量開賣9款中衛口罩，除了先前推出的50片盒裝售價300元的櫻花粉、...

升級你的街頭風格！必買LEVI'S、Champion話題設計師聯名系列

牛仔服飾大廠LEVI'S®和日本時尚品牌White Mountaineering攜手合作，把戶外風格服裝再升級，混搭美學...

大玩「請支援收銀」梗 全聯東區開火鍋店 5款台式湯底迎戰火鍋季

全聯跨界跨很大！將於9月4日在東區開設「全火鍋」快閃店，超前部署秋冬火鍋旺季，結合全聯嚴選食材，打造經典台式火鍋；店內更...

UNIQLO AIRism口罩台灣開賣日期、價格都確定了！同步推出全新雙人尺寸床單與被單新品

一曝光就詢問度就破表的UNIQLO AIRism口罩在台灣賣時間跟價格都確定了，不僅如此品牌還同步加碼推出深受消費者歡迎...

熱門新聞

北部雨狂炸3縣市大雨特報 氣象局：只是開始 恐下到明天

雲圖驚見「乖乖排隊對流胞」 鄭明典：北部雨算颱風尾

中衛防疫新生活口罩康是美開賣 須消費憑發票限購

雙颱分隔千里「長出臍帶」 氣象專家：手牽手接力襲日韓

農遊券2.0出爐！最多買1000元柚子送500元禮券買農特產

海口人超狂普渡！螃蟹、龍蝦擺滿桌 網羨慕：好兄弟要痛風了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。