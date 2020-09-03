大風起 愛爾蘭威士忌成長超標

在台灣一提到威士忌，大多數人第一時間聯想到的，都是蘇格蘭威士忌；不過威士忌的起源，卻是來自愛爾蘭。最近10年以來，愛爾蘭威士忌的市場表現，更是可圈可點，直些翻倍。

根據國際葡萄酒及烈酒研究機構（ISWR）的調查數據顯示，愛爾蘭威士忌是目前全球發展最快的烈酒產品之一。2018年愛爾蘭威士忌的全球銷量為1060萬箱，2019年更是達到了1140萬箱。根據愛爾蘭威士忌協會（IWA）預測，2020年愛爾蘭威士忌全球銷量將超過1200萬箱，要比十年多出一倍。

其實，愛爾蘭威士忌曾經是世界上最受歡迎的威士忌，以「三次蒸餾」為特色，風味怡人。不幸的是，19世紀後期的經濟衰落，大大損害了威士忌產業。愛爾蘭從1890年代頂盛時期的30多間蒸餾廠，到最淒慘時，只剩下3間蒸餾廠。

近幾年，愛爾蘭威士忌又開始復興起來，並且自1990年以來，一直是世界上增長最快的威士忌。隨著每年出口量的成長，蒸餾廠的數量也開始增加，出現了許多新的酒廠。根據維基資料（wikipedia.org）截至2019年6月為止的資料，愛爾蘭有25處酒廠正在營運，處於規劃中與開發中的酒廠，大約有24處。

例如於2003年成立的威斯克（West Cork）蒸餾廠，由主要創辦者John O'Connell與2位兒時玩伴共同經營，並與兩位威士忌成就非凡的大人物Frank McHardy，以及Barry Walsh博士共組釀酒團隊開發合作。

人稱威士忌蒸餾大師的Frank，曾任職於蘇格蘭Springbank、Bruichallaidich、及Bushmill's蒸餾廠，釀酒技藝深獲國際肯定；2014年登上Whisky Magazine Hall of Fame名人堂，在釀酒技術成就上拿到最高榮譽。Barry博士則是保樂利加集團及Irish Distillers擔任釀酒大師，2005年登上Whisky Magazine Hall of Fame名人堂，獲頒終身成就獎。兩位大師攜手合作，為威斯克蒸餾廠奠定了相當良好的基礎。

2012年重出江湖的天頂（Teeling）蒸餾廠，是另一個例子。天頂威士忌蒸餾廠由兄弟檔Jack Teeling與Stephen Teeling創立。很快就獲獎連連，繼2016年獲得「WWA世界最佳愛爾蘭單一麥芽威士忌」後，2017、2018連續兩年，獲得Irish Whiskey Masters金牌。2019年更以「天頂24年愛爾蘭單一麥芽威士忌」擊敗全世界頂尖對手，獲「WWA年度最佳單一麥芽威士忌」殊榮。

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