LV東京男裝大秀 動物玩偶與男孩的異次元遊樂場
今年8月初路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在上海發表了2021春夏男裝，由卡通人物「Zoooom與朋友們的探險之旅」帶來熱鬧的大秀，以貨櫃為場景，超大玩偶成了現場裝置與服裝細節設計，9月2日於東京再登場，增添Damier新印花，還有前季百褶裙剪裁，現場也有與Nigo聯名的超大型LV MADE鴨子氣球；東京本身有著讓一切顯得簇新燦爛的魔法，直播片尾更以「ゴム人間（橡膠人類）」暗喻場景設計，也呼應這場如同男孩遊樂場的大秀。
模特兒一開場就抱著由前任創意總監Marc Jacobs打造的2005年春夏男裝泰迪熊玩偶，直接宣告此設計向品牌昔日基因致敬，東京系列以「迷思與現實：完整故事」表達了創作初衷，來自2019年秋天時，男裝藝術總監Virgil Abloh花了許多時間陪伴他的父母，沉浸在他迦納背景與童年回憶中的一切，他也下定決心，往後在路易威登的創意前提都將來自他身為第二代非裔美國人的文化背景。
因此春夏輪廓有著迷幻格紋西裝、寬大肩線，不對稱的超現實配件例如墨鏡等等，都復刻七○年代他的父執輩在迦納的穿著風格，紅、黃、綠、藍色服裝與雷鬼風格結合，帶來搶眼的視覺效果；而今年1月他在巴黎為孩子挑選玩具時，瞥見鏡中的自己，口袋塞滿了各式形狀與顏色的玩偶，也成為服裝上玩偶縫繡的趣味，結合路易威登泰迪熊和藝術家Billie Achilleos在2011年為品牌設計的Maroquinaris Zoologicae小型皮件系列，造就伸展台上的2021春夏男裝。
而重返男孩時期仍是Virgil Abloh熱愛的主題，這些玩偶也象徵純真孩童心中幻想的朋友，變身為時裝配件的一部分，跟著男孩到處遊歷，相較於上海場次新增了鶴動物朋友；此外，因應環保趨勢，也以回收材質製作服裝，並有LV融入回收標章的全新綠色標誌，而這場大秀的出席嘉賓包括日本歌舞伎演員市川海老藏、AKB48前成員小鳩陽菜、新生代演員宮澤冰魚，都在LV專屬貨櫃前拍出時髦身影。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言