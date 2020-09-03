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LV東京男裝大秀 動物玩偶與男孩的異次元遊樂場

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登在東京發表2021春夏男裝。圖／LV提供
路易威登在東京發表2021春夏男裝。圖／LV提供

今年8月初路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在上海發表了2021春夏男裝，由卡通人物「Zoooom與朋友們的探險之旅」帶來熱鬧的大秀，以貨櫃為場景，超大玩偶成了現場裝置與服裝細節設計，9月2日於東京再登場，增添Damier新印花，還有前季百褶裙剪裁，現場也有與Nigo聯名的超大型LV MADE鴨子氣球；東京本身有著讓一切顯得簇新燦爛的魔法，直播片尾更以「ゴム人間（橡膠人類）」暗喻場景設計，也呼應這場如同男孩遊樂場的大秀。

模特兒一開場就抱著由前任創意總監Marc Jacobs打造的2005年春夏男裝泰迪熊玩偶，直接宣告此設計向品牌昔日基因致敬，東京系列以「迷思與現實：完整故事」表達了創作初衷，來自2019年秋天時，男裝藝術總監Virgil Abloh花了許多時間陪伴他的父母，沉浸在他迦納背景與童年回憶中的一切，他也下定決心，往後在路易威登的創意前提都將來自他身為第二代非裔美國人的文化背景。

因此春夏輪廓有著迷幻格紋西裝、寬大肩線，不對稱的超現實配件例如墨鏡等等，都復刻七○年代他的父執輩在迦納的穿著風格，紅、黃、綠、藍色服裝與雷鬼風格結合，帶來搶眼的視覺效果；而今年1月他在巴黎為孩子挑選玩具時，瞥見鏡中的自己，口袋塞滿了各式形狀與顏色的玩偶，也成為服裝上玩偶縫繡的趣味，結合路易威登泰迪熊和藝術家Billie Achilleos在2011年為品牌設計的Maroquinaris Zoologicae小型皮件系列，造就伸展台上的2021春夏男裝。

而重返男孩時期仍是Virgil Abloh熱愛的主題，這些玩偶也象徵純真孩童心中幻想的朋友，變身為時裝配件的一部分，跟著男孩到處遊歷，相較於上海場次新增了鶴動物朋友；此外，因應環保趨勢，也以回收材質製作服裝，並有LV融入回收標章的全新綠色標誌，而這場大秀的出席嘉賓包括日本歌舞伎演員市川海老藏、AKB48前成員小鳩陽菜、新生代演員宮澤冰魚，都在LV專屬貨櫃前拍出時髦身影。

市川海老藏出席路易威登男裝秀。圖／LV提供
市川海老藏出席路易威登男裝秀。圖／LV提供
萬花筒LV字樣針織衫，是東京場次發表的新作。
萬花筒LV字樣針織衫，是東京場次發表的新作。
各式各樣的Damier變形印花打造了2021春夏男裝浮誇的視覺效果。圖／LV提供
各式各樣的Damier變形印花打造了2021春夏男裝浮誇的視覺效果。圖／LV提供
Virgil Abloh幫小孩挑玩具的過程發想了這個玩偶掛滿身的造型。圖／LV提供
Virgil Abloh幫小孩挑玩具的過程發想了這個玩偶掛滿身的造型。圖／LV提供
春夏男裝靈感來自Marc Jacobs 2005年春夏男裝系列中的泰迪熊，與藝術家Billie Achilleos曾為路易威登設計的Maroquinaris Zoologicae小型皮件系列。圖／LV提供
春夏男裝靈感來自Marc Jacobs 2005年春夏男裝系列中的泰迪熊，與藝術家Billie Achilleos曾為路易威登設計的Maroquinaris Zoologicae小型皮件系列。圖／LV提供
各式玩偶成了配件點綴或服裝造型的一部分。圖／LV提供
各式玩偶成了配件點綴或服裝造型的一部分。圖／LV提供
路易威登在2020早秋和Nigo推出的聯名LV MADE鴨子圖像，也以大型裝置出現。圖／LV提供
路易威登在2020早秋和Nigo推出的聯名LV MADE鴨子圖像，也以大型裝置出現。圖／LV提供
在「偽裝不倫」演出的新生代男星宮澤冰魚也是路易威登大秀嘉賓。圖／LV提供
在「偽裝不倫」演出的新生代男星宮澤冰魚也是路易威登大秀嘉賓。圖／LV提供
前季曾令人驚豔的百褶裙剪裁，出現在東京2021春夏秀上。圖／LV提供
前季曾令人驚豔的百褶裙剪裁，出現在東京2021春夏秀上。圖／LV提供
充氣外套與配件是2021春夏男裝東京發表新增的單品。圖／LV提供
充氣外套與配件是2021春夏男裝東京發表新增的單品。圖／LV提供
除了吳亦凡上海場次的超大玩偶，東京還有另一尊全新造型玩偶。圖／LV提供
除了吳亦凡上海場次的超大玩偶，東京還有另一尊全新造型玩偶。圖／LV提供
結合皮革靴款輪廓、運動鞋打造的鞋履，相當有趣。圖／LV提供
結合皮革靴款輪廓、運動鞋打造的鞋履，相當有趣。圖／LV提供
小鳩陽菜現身路易威登東京大秀。圖／LV提供
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「Zoooom與朋友們」是男裝秀上的裝置設計。圖／LV提供
「Zoooom與朋友們」是男裝秀上的裝置設計。圖／LV提供
服裝剪裁復刻Virgil Abloh的父執輩於七○年代在迦納的穿著風格。圖／LV提供
服裝剪裁復刻Virgil Abloh的父執輩於七○年代在迦納的穿著風格。圖／LV提供
運動風夾克上的LV字樣成了氣球設計，鶴也是東京新增的玩偶朋友。圖／LV提供
運動風夾克上的LV字樣成了氣球設計，鶴也是東京新增的玩偶朋友。圖／LV提供

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