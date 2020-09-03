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「Dyson美髮科學沙龍」華山登場 推限定新品優惠
台灣氣候潮濕悶熱，讓毛躁、油膩、扁塌成為最大髮型困擾。全台首間「Dyson美髮科學沙龍」將從9月5日至9月27日於華山文創東2A館盛大開展，以「頭髮科學實驗室」與「個人化沙龍造型服務」2大主題，結合頂尖美髮科技與時尚造型活動，讓消費者完整體驗Dyson美髮科學原理。
展覽中以Dyson Supersonic吹風機、Airwrap造型器及Corrale直髮造型器為主軸，透過簡單的體驗關卡，讓消費者了解產品設計奧秘，以及如何以科技幫助減少日常頭髮護理和造型過程中可能造成的不可逆損傷。展期中Dyson也特別邀請時尚髮藝達人和頭髮護理專家現場開課，更邀請明星、時裝品牌御用造型師Sean Yang老師，現場演繹秋冬最新髮型潮流。民眾還可透過線上預約，享受專屬造型服務。
另外，Dyson也在本次展覽首度販售Dyson Airwrap全新專用配件：40mm及30mm的長型髮捲，以及靈活版的軟、硬質順髮梳，讓不同髮長、髮量的使用者，都可以更輕鬆打造每日造型。參展的消費者除了可獲得500元購物金當日消費折抵，還可享有Dyson美髮系列展場限定優惠價。
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