超欠喝！天仁招牌「913茶王」系列第二杯半價只到9月13日
天氣好熱！天仁的招牌茶飲「913茶王」系列，優惠折扣再現。「913茶王」一直都是天仁旗下品牌的人氣商品，曾創下一天超過5000杯點購紀錄，連自家員工也私下大推，並曾在網路引發手搖飲控的討論。
「913茶王」主打清甜口感，無須加糖調味也不苦澀，製成913鮮奶茶、913茶王拿鐵滋味香醇，加珍珠也很搭配！自9/3至/9/13，天仁推出「913茶王」系列相同茶飲第二杯半價，品牌包含「天仁喫茶趣ToGo」及「CHAFFEE」，配合茶飲依照各門市公告為準，每店數量有限售完為止，鐵粉可趁機搶喝一波，優惠活動詳情可上官方粉絲團查詢。
913系列相同茶飲第二杯半價活動
●期間：2020年9月3日（四）~9月13日（日）
●說明：全台天仁喫茶趣ToGo及天仁CHAFFEE ，913系列相同茶飲第二杯半價（可寄杯）
1. 喫茶趣ToGo：913全系列茶飲
2. CHAFFEE：913茶王、913奶茶、913珍珠奶茶、913茶王拿鐵、913珍珠茶拿鐵相同茶飲指冰、熱品項須相同，但冰量及甜度可做調整。
●注意事項：
1. 此活動適用於「門市外送」及「寄杯」服務。第三方外送平台恕不適用優惠。
2. 此活動不適用其他優惠（含折價券及優惠券），僅適用喫茶券及生日一百元抵用券。此活動金、綠卡會員恕無法再享會員優惠。
3.各門市優惠茶飲備量均數量有限，賣完為止，售價或活動辦法如有調整或更動，均以天仁官方和門市現場實際情況和公告為準。
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