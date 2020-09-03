放大版的錢包！秋冬「口金包」熱潮你準備好了嗎？

這一兩季以來流行帶有蓬度的包款，尤其以大型手拿包為主，而結合復古金屬扣的「口金包」也因此又重回時尚舞台。以往這類型的包通常是被做成錢包大小，但因為大型手拿包熱潮影響，各品牌也紛紛推出大尺寸款式，還附上肩背帶可以替換，方便搭配多種造型需求。

VALENTINO今年早秋推出一款SuperVee口金包，以柔軟小牛皮製成，延續之前SuperVee系列肩背包的設計，正中央搭配大型的V Logo，同時也以此為包扣設計，相當霸氣搶眼。共有三種尺寸，大、中型的除了手拿之外也附上皮革肩背帶可替換，迷你款則是配有細版金屬鍊帶，很適合宴會使用。