開學季德誼數位教育優惠加碼買1送5 買Mac再享購物金

迎接開學季與三倍券報復性消費商機，德誼數位開學季優惠不間斷，即日起至9月29日，全台大專院校師生憑學生證或教師證至德誼教育優惠指定門市購買MacBook系列主機，除了可享Back to School教育價優惠，還送最高價值5,690元德誼大禮包，包含多功能Hub、高透光保護貼、Hark防震電腦包、電腦鍵盤膜及HDMI傳輸線。購買Mac系列指定款，更再享有最高2,500元配件購物金，買一送多最划算。

德誼數位更與來自日本的平價時尚眼鏡品牌OWNDAYS首次合作，提供限量好康，自9月15日起在德誼數位門市單筆消費滿3,000元，即可獲得OWNDAYS指定鏡片半價優惠券。更引進STAYREAL都會行者背帶手機殼、Marshall Emberton Bluetooth攜帶式藍牙喇叭2款時尚周邊配件，酷炫造型讓你在校園走路有風。

另外，經常在外走跳的消費者，更不能少了為心愛蘋果產品加強防護的AppleCare+服務專案，即日起於購買產品60天內，可至全台德誼數位服務中心購買AppleCare+服務專案，服務期間內享有專家技術支援和額外的硬體保固，包括最多可達2次意外損壞保固，以及透過線上對談或電話，優先聯繫蘋果專家獲得協助。9月30日前至全台德誼數位服務中心以指定裝置搭配購買AppleCare+服務專案，限時獨家再送四合一多功能集線器、Moshi充電線等好禮，數量有限贈完為止。