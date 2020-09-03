舌尖上的出國！家樂福「韓國週」推上百款韓國爆紅美食

疫情影響讓大家都只能取消出國玩的計畫，只能轉戰異國美食一解出國癮！家樂福即日起至9月17日推出「韓國週」，引進超過10多款獨家新品與上百件韓國最新美食，讓喜愛韓國美食的民眾一解思韓之愁。家樂福會員活動期間購買韓國系列指定商品，還有紅利點數10倍送。

家樂福韓國週今年重點放在冷凍冷藏、零食餅乾與酒類商品，以「即時享用」為主要概念，冷凍冷藏商品特選出近20款極具韓味料理提供民眾選購，包含韓國在地布帳馬車小吃攤代表美食OURHOME辣炒小麥年糕、Olbaan韓國泡菜起司炒飯、泡菜煎餅、魚板、紅雪蟹蟹膏，以及近期韓劇常見、有著誇張拉絲效果的Olbaan雙層起司仿米熱狗；還有韓國正夯懶人料理，只要加熱水攪拌5分鐘就可輕鬆上桌的韓國釜山炒年糕。另外，真材實料的「江原道鯷魚海鮮高湯包」、百吃不膩各式開胃醃漬小菜系列，也都是韓式料理不可或缺。

零食類除了近年韓國正夯的大蒜麵包餅乾、低卡蒟蒻果凍之外，家樂福也搶搭韓式調酒風潮，引進10多款燒酒、馬格利酒、啤酒與合搭的氣泡水系列，讓消費者在家也能隨時享用正宗韓味料理，暢飲趣味混搭調酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康