有海芋黃、月河藍！博客來9月4日限量開賣「9款中衛口罩」

又有特殊色中衛口罩可以買！博客來宣布將於9月4日上午限量開賣9款中衛口罩，除了先前推出的50片盒裝售價300元的櫻花粉、深丹寧、酷黑、天空藍、海芋黃等5色中衛口罩之外，這次還推出討論度爆表的潮橘、月河藍（月夜）色的平面醫療口罩，以及玩色系列 （黑＋綠）、兒童款黃小虎醫療口罩，4款皆為一盒30片入、售價260元，每人限購一盒，限量售完為止。

博客來9月4日上午限量開賣的包括中衛醫療口罩30片盒裝—潮橘，售價260元；中衛醫療口罩30片盒裝—月河藍（月夜），售價260元；中衛醫療口罩—兒童款黃小虎30片盒裝，售價260元；中衛醫療口罩—玩色系列30片盒裝（黑＋綠），售價260元；中衛醫療口50片盒裝—櫻花粉，售價300元；中衛醫療口罩50片盒裝—深丹寧，售價300元；中衛醫療口罩50片盒裝—酷黑，售價300元；中衛醫療口罩50片盒裝—天空藍，售價300元；中衛醫療口罩50片盒裝—海芋黃，售價300元。詳細開賣時間及款式將公布在博客來「口罩好友會」活動專區。 博客來將於9月4日上午限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝—櫻花粉，售價300元，限量售完為止。圖／博客來提供 博客來將於9月4日上午限量開賣中衛醫療口罩—兒童款黃小虎30片盒裝，售價260元，限量售完為止。圖／博客來提供 博客來將於9月4日上午限量開賣中衛醫療口罩30片盒裝—潮橘，售價260元，限量售完為止。圖／博客來提供 博客來將於9月4日上午限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝—海芋黃，售價300元，限量售完為止。圖／博客來提供 博客來將於9月4日上午限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝—天空藍，售價300元，限量售完為止。圖／博客來提供 博客來將於9月4日上午限量開賣中衛醫療口罩—玩色系列30片盒裝（黑＋綠），售價260元，限量售完為止。圖／博客來提供 博客來將於9月4日上午限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝—深丹寧，售價300元，限量售完為止。圖／博客來提供 博客來將於9月4日上午限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝—酷黑，售價300元，限量售完為止。圖／博客來提供