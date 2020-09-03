升級你的街頭風格！必買LEVI'S、Champion話題設計師聯名系列
牛仔服飾大廠LEVI'S®和日本時尚品牌White Mountaineering攜手合作，把戶外風格服裝再升級，混搭美學，解構重組給予全新風貌。而運動休閒品牌Champion同樣與話題設計師Craig Green合作限量系列，創造了一系列帶有品牌典故的T恤與大學衫，讓潮流感增添設計底蘊。
LEVI'S®推出Made & Crafted® X White Mountaineering限定聯名迷你系列，提供了各式男、女裝及成套搭配裝束。這系列以冬季常使用的服裝款式為主，像是後開衩長版風衣外套、寬管剪裁工作褲、M65軍裝外套等，運用科技面料、以及White Mountaineering招牌的街頭混搭美學，解構重組後給予全新風貌。但最受到LEVI'S®粉絲青睞的還是於腰頭及右後口袋，以尼龍面料異材質拼接而成的505™原色牛仔褲，並於招牌雙馬皮標上加入White Mountaineering雪山形象，各式外套內裡也繡上此聯名Logo，附有簡述合作故事的特別版吊牌。
Craig Green絕對是目前最炙手可熱的設計師之一，不少品牌都曾與其聯手打造限定商品，而Champion也在9月到來時，在全球同步上市合作一共9款服飾的系列。Craig Green從Champion產品歷史著手，擷取了60到90年代的校園圖案作為服裝背面的設計，同時利用類似貼布繡或是補丁方式，把一部分校徽的符號，裝飾在服裝上。而服裝的正面，Craig Green採用了全黑設計，這正是代表了他一直以來的明暗對比設計理念，以及碰撞的矛盾反差。值得一提的是，這系列的Logo標籤，也依循了Craig Green的意志，改為黑色，更能凸顯特別之處。
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