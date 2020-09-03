這粉紅酒美到翻 天使絮語新年份10月抵台

許多老饕所期待的粉紅酒天使絮語（Whispering Angel）最新年份「天使絮語2019」，預計10月份在台灣正式上市，目前售價未定。

來自法國普羅旺斯蝶伊斯柯蘭堡酒莊（Château d’ Esclans）的「天使絮語2019」，採用5種葡萄混釀而成，淡粉紅色澤中，散發著美妙的檸檬、哈密瓜、柳橙皮與水蜜桃香氛，酒體混合紅色成熟果實香氛與充分的酸度，香草與香料氣息的尾韻纏繞於舌間，在酸度與水果香氛間，達到優美細膩的平衡感。知名酒評家James Suckling，給了它91分。

這蝶伊斯柯蘭堡酒莊也大有來頭。酒莊位於潘納福特峽谷（Gorges de Pennafort）附近的高地上，在地中海沿岸古羅馬城市弗雷瑞斯（Frejus）西北25公里處，地處Var地區的中心，普羅旺斯AOC粉紅葡萄酒大部分在此生產。城堡遺址的最早歷史可以追溯到高盧時代；在此期間，城堡的位置是一個制高點，可以發現入侵者乘船駛入弗雷瑞斯海灣。

現任酒莊主人Sacha Lichine於2006年重建蝶伊斯柯蘭堡酒莊。Sacha聘請木桐堡（Château Mounton）的釀酒師Patrick Léon，創造一款全新形態的粉紅酒。Patrick Léon正是知名加州葡萄酒「Opus One」的前釀酒師。

Patrick Léon使用全新釀酒技術，創造一款全新形態的粉紅酒。不同於一般的粉紅酒，以紅葡萄直接榨汁或是榨汁後短暫的浸皮來發酵釀製；他使用部份橡木桶發酵，讓酒體及果味更豐富，為粉紅酒產業展開全新里程碑。

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