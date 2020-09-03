大玩「請支援收銀」梗 全聯東區開火鍋店 5款台式湯底迎戰火鍋季

全聯跨界跨很大！將於9月4日在東區開設「全火鍋」快閃店，超前部署秋冬火鍋旺季，結合全聯嚴選食材，打造經典台式火鍋；店內更注入超洗腦店內廣播「請支援收銀」的設計概念，與名店、名物、名設計師跨界合作，打造全新火鍋體驗。

全聯指出，傳統的火鍋都是以白開水當湯底煮食材，味道容易單調沒有變化，因此自2014年首創「不用白開水煮鍋」的新型態，讓消費者有更多火鍋口味的選擇。而全火鍋店內鍋類設計即是延續此概念，重新研究拆解各種經典台式火鍋關鍵元素，經過數月的討論研發，將5款經典鍋物重新詮釋：鴨不就好辣辣的「麻辣鴨血鍋」、蔬了你贏了世界又如何的「蔬果昆布鍋」、最美的風景配最涮嘴的輝哥「台式石頭沙茶鍋」、暖胃跟喝醉有87%分像的「桂丁土雞麻油鍋」，以及凡事講求一個緣之「佛系素食鍋」。所有湯頭皆由名廚聖凱師特製，其中店內的麻辣湯頭也將於10月中在全聯上架。並邀請米其林一星餐廳吉兆割烹料理主廚許文杰合作，量身定制特調醬汁，讓每一口全火鍋吃起來更有滋味。

同時，全火鍋有著全聯大冰箱絕佳食材大平台的優勢，所有食材均為全聯嚴選直送，在全火鍋可以吃到最新鮮且具有產銷履歷的安心小農蔬菜，由生鮮廠低溫直送的冷藏肉、優質的台灣米，店內提供的的食材都能小份量單點，所有鍋類價位均位於299～399元區間，用完餐後，平實的價格還有煮粥鍋邊服務。

吧台區「台式冰菓室」提供來自全聯嚴選的新鮮水果與特調飲品，更為此獨家訂製冰菓室專用杯。店內制服則由近年火紅的台灣服裝品牌WISDOM跨界合作設計，創意總監齊振涵大膽以特選的灰色搭配品牌的亮橘，剪裁洗鍊，呼應店內隨性輕鬆又不失精神的調性。同時，在器具上則嚴選日本柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋及不鏽鋼調理盆作為煮鍋以及菜盤皿，以及戶外品牌Snow Peak的營火熱水壺和收納置物箱，潮流與質感兼具。

另外，「請支援收銀」是全聯的經典梗，全火鍋特別設計出一系列限定周邊，包含T-Shirt、襪子、購物袋、筆、封箱膠帶、貼紙、招財幣配計算機。此外，也推出3款限量商品，包括康乃馨醫療級口罩、東鑫韓流款抗機能口罩、柏克金玻璃瓶啤酒，9月11日同步於全台全聯門市陸續開賣。

而全聯今年火鍋祭自即日起也搶先開跑，率先推出19款獨家常溫火鍋湯底，皆為去年熱銷好評的品牌，包含小蒙牛、馬辣、太和殿、十味觀、山頭火等，預計可創造破千萬業績。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康