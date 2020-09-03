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UNIQLO AIRism口罩台灣開賣日期、價格都確定了！同步推出全新雙人尺寸床單與被單新品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
詢問度破表的UNIQLO AIRism口罩在台灣賣時間跟價格都確定了！圖／UNIQLO提供
詢問度破表的UNIQLO AIRism口罩在台灣賣時間跟價格都確定了！圖／UNIQLO提供

一曝光就詢問度就破表的UNIQLO AIRism口罩在台灣賣時間跟價格都確定了，不僅如此品牌還同步加碼推出深受消費者歡迎的同系列全新雙人尺寸床單與被單新品，讓消費者全面地感受到AIRism素材的優異特性。

AIRism口罩在新冠肺炎疫情的影響下，在日本一推出就獲得高度關注並熱銷，由於採用了涼爽與速乾的材質製成，配戴使用時能減少悶熱感，特別適合台灣長年如夏的氣候。終於在消費者引頸期盼下，UNIQLO終於公佈了在台銷售時間，訂於9月30日在品牌網路商店、大魯閣草衙道店搶先販售，10月1日起全台店舖都會上架。UNIQLO以三層輕結構製作，外層使用抗UV的網眼面料抵擋90%紫外線，中層採用高性能過濾層，阻隔飛沫、細菌、花粉等微粒，貼近皮膚的部分則使用AIRism平滑布料。這系列口罩可只裝入網狀洗衣袋並用洗衣機清洗，添加中性洗衣清潔劑，洗後可重複使用，一共備有黒、白、灰3色，以及提供S~L三種尺寸，一包3入售價390元。

UNIQLO AIRism口罩，一共備有黒、白、灰3色，以及提供S~L三種尺寸，一包3入售價390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO AIRism口罩，一共備有黒、白、灰3色，以及提供S~L三種尺寸，一包3入售價390元。圖／UNIQLO提供

不僅有AIRism口罩要登台販售，先前開賣的AIRism寢具系列也深受台灣市場歡迎，但僅提供了床單、枕頭套的選擇，不過自9月11日起，UNIQLO還引進了全新雙人尺寸床單以及被套等新品，讓人輕鬆度過秋老虎所帶來的炎熱感。另外，自9月4日起為期一周，UNIQLO還祭出了「LifeWear美好99購物節」活動，推出必備日常單品限定優惠99元起，而且網路商店還加碼，提供超商取貨990元免運、滿額贈環保購物袋，和APP會員再享專屬商品獨家優惠等，讓人換季購衣更便利。

UNIQLO秋季男裝AIRism棉質寬版圓領T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO秋季男裝AIRism棉質寬版圓領T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO秋季女裝3D棉質船型領針織衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO秋季女裝3D棉質船型領針織衫990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO秋季男裝SLIM FIT牛仔褲990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO秋季男裝SLIM FIT牛仔褲990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO秋季女裝寬鬆窄管九分牛仔褲990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO秋季女裝寬鬆窄管九分牛仔褲990元。圖／UNIQLO提供

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