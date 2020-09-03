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香菜控快來！LOEWE香菜噴霧、蠟燭上市 大麻味先掰掰

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
LOEWE推出11種植物的香氛蠟燭、噴霧、擴香和燭台。圖／LOEWE提供
LOEWE推出11種植物的香氛蠟燭、噴霧、擴香和燭台。圖／LOEWE提供

把香菜變成香氛噴霧，使得LOEWE居家香氛系列的上市備受關注，而傳說中的大麻味香於亞太區皆不進口，好奇的香民們可在疫情過後到歐美試香；這次LOEWE居家香氛系列共推出11種植物包括金銀花（忍冬）、柏樹果、甘草、甜菜根、杜松子、蕃茄葉、香菜（芫荽）、大麻味香氛、豌豆、牛至（奧勒岡葉）及常春藤，共有蠟燭、擴香、香氛噴霧、燭台等單品，結合LOEWE對於居家家飾的藝術美感，散發自然的質樸氣息。

創意總監Jonathan Anderson表示，「我自己醉心園藝、植物及其獨有香味，加入LOEWE之時已有製作蠟燭及香氛的想法，從居家生活的樂趣出發，營造輕鬆愜意的心情。」這次挑選的香味也都來自Jonathan Anderson的童年歲月以及旅程回憶，結合了倫敦皇家植物園邱園（Royal Botanic Gardens, Kew）與香薰藥劑的調配，是科學知識、個人情感的雙重洗禮。

LOEWE調香師Nuria Cruelles及創意總監運用英國藝術家Anna Atkins藍曬法水藻照片、西班牙探險家Mutis繪製的南美洲野生植物插圖，還有日本攝影師小川一真（Kazuma Ogawa）拍攝的日本花卉等為靈感，打造自然樸實的整體感。罐裝蠟燭也體現創意總監對於觸感的堅持，羅紋陶罐靈感來自他幾年前購入的公元前五世紀古希臘陶杯；燭台設計則來自法國路易十四時期古典燭台的幾何線條；形象圖由攝影師Erwan Frotin拍出植物標本相片的視覺深度，各款蠟燭香氣皆於西班牙製造，勾勒出人與環境共生的親密、愉悅。

創意總監Jonathan Anderson以對植物、園藝的熱愛，打造質樸愉悅的家居香氛。
創意總監Jonathan Anderson以對植物、園藝的熱愛，打造質樸愉悅的家居香氛。
LOEWE大麻味香氛系列於亞太區皆不進口販售。圖／LOEWE提供
LOEWE大麻味香氛系列於亞太區皆不進口販售。圖／LOEWE提供
豌豆居家香氛噴霧，150ml 3,300元。圖／LOEWE提供
豌豆居家香氛噴霧，150ml 3,300元。圖／LOEWE提供
備受矚目的香菜香氛噴霧，150ml 3,300元。圖／LOEWE提供
備受矚目的香菜香氛噴霧，150ml 3,300元。圖／LOEWE提供
LOEWE推出居家香氛系列，包括蠟燭、香氛噴霧、擴香及燭台。圖／LOEWE提供
LOEWE推出居家香氛系列，包括蠟燭、香氛噴霧、擴香及燭台。圖／LOEWE提供
備受矚目的菜香氛噴霧，150ml 3,300元。圖／LOEWE提供
備受矚目的菜香氛噴霧，150ml 3,300元。圖／LOEWE提供
LOEWE蠟燭容器靈感來自古希臘陶杯，共有3種尺寸容量。圖／LOEWE提供
LOEWE蠟燭容器靈感來自古希臘陶杯，共有3種尺寸容量。圖／LOEWE提供
（左起）常春藤、牛至、甜菜根蠟燭，（中）610g售6,020元、（小）170g售2,880元。圖／LOEWE提供
（左起）常春藤、牛至、甜菜根蠟燭，（中）610g售6,020元、（小）170g售2,880元。圖／LOEWE提供
番茄葉蠟燭，（中）610g售6,020元、（小）170g售2,880元。圖／LOEWE提供
番茄葉蠟燭，（中）610g售6,020元、（小）170g售2,880元。圖／LOEWE提供
（左起）牛至、杜松子、柏樹果蠟燭，（中）610g售6,020元、（小）170g售2,880元。圖／LOEWE提供
（左起）牛至、杜松子、柏樹果蠟燭，（中）610g售6,020元、（小）170g售2,880元。圖／LOEWE提供
柏樹果燭台，2,820元。圖／LOEWE提供
柏樹果燭台，2,820元。圖／LOEWE提供
香菜蠟燭共有大、中、小三種容量，（中）價格未定、（中）610g售6,020元、（小）170g售2,880元。圖／LOEWE提供
香菜蠟燭共有大、中、小三種容量，（中）價格未定、（中）610g售6,020元、（小）170g售2,880元。圖／LOEWE提供
甘草擴香（後續上市），7,330元。圖／LOEWE提供
甘草擴香（後續上市），7,330元。圖／LOEWE提供
長春藤蠟燭，（中）610g售6,020元、（小）170g售2,880元。圖／LOEWE提供
長春藤蠟燭，（中）610g售6,020元、（小）170g售2,880元。圖／LOEWE提供

大麻 攝影

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