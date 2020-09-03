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香菜控快來！LOEWE香菜噴霧、蠟燭上市 大麻味先掰掰
把香菜變成香氛噴霧，使得LOEWE居家香氛系列的上市備受關注，而傳說中的大麻味香於亞太區皆不進口，好奇的香民們可在疫情過後到歐美試香；這次LOEWE居家香氛系列共推出11種植物包括金銀花（忍冬）、柏樹果、甘草、甜菜根、杜松子、蕃茄葉、香菜（芫荽）、大麻味香氛、豌豆、牛至（奧勒岡葉）及常春藤，共有蠟燭、擴香、香氛噴霧、燭台等單品，結合LOEWE對於居家家飾的藝術美感，散發自然的質樸氣息。
創意總監Jonathan Anderson表示，「我自己醉心園藝、植物及其獨有香味，加入LOEWE之時已有製作蠟燭及香氛的想法，從居家生活的樂趣出發，營造輕鬆愜意的心情。」這次挑選的香味也都來自Jonathan Anderson的童年歲月以及旅程回憶，結合了倫敦皇家植物園邱園（Royal Botanic Gardens, Kew）與香薰藥劑的調配，是科學知識、個人情感的雙重洗禮。
LOEWE調香師Nuria Cruelles及創意總監運用英國藝術家Anna Atkins藍曬法水藻照片、西班牙探險家Mutis繪製的南美洲野生植物插圖，還有日本攝影師小川一真（Kazuma Ogawa）拍攝的日本花卉等為靈感，打造自然樸實的整體感。罐裝蠟燭也體現創意總監對於觸感的堅持，羅紋陶罐靈感來自他幾年前購入的公元前五世紀古希臘陶杯；燭台設計則來自法國路易十四時期古典燭台的幾何線條；形象圖由攝影師Erwan Frotin拍出植物標本相片的視覺深度，各款蠟燭香氣皆於西班牙製造，勾勒出人與環境共生的親密、愉悅。
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