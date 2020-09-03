香菜控快來！LOEWE香菜噴霧、蠟燭上市 大麻味先掰掰

把香菜變成香氛噴霧，使得LOEWE居家香氛系列的上市備受關注，而傳說中的大麻味香於亞太區皆不進口，好奇的香民們可在疫情過後到歐美試香；這次LOEWE居家香氛系列共推出11種植物包括金銀花（忍冬）、柏樹果、甘草、甜菜根、杜松子、蕃茄葉、香菜（芫荽）、大麻味香氛、豌豆、牛至（奧勒岡葉）及常春藤，共有蠟燭、擴香、香氛噴霧、燭台等單品，結合LOEWE對於居家家飾的藝術美感，散發自然的質樸氣息。

創意總監Jonathan Anderson表示，「我自己醉心園藝、植物及其獨有香味，加入LOEWE之時已有製作蠟燭及香氛的想法，從居家生活的樂趣出發，營造輕鬆愜意的心情。」這次挑選的香味也都來自Jonathan Anderson的童年歲月以及旅程回憶，結合了倫敦皇家植物園邱園（Royal Botanic Gardens, Kew）與香薰藥劑的調配，是科學知識、個人情感的雙重洗禮。