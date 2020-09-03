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男人噴玫瑰香更迷人！ MFK紳士玫瑰淡香精讓曾敬驊也愛

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
曾敬驊演繹紳士玫瑰淡香精，展現剛柔並濟的男性獨有魅力。圖／MFK提供
曾敬驊演繹紳士玫瑰淡香精，展現剛柔並濟的男性獨有魅力。圖／MFK提供

玫瑰，除了象徵著愛情，更像是人們內心的細膩世界，帶著溫柔與堅忍，在不同的地區遍地盛開著。法國精品香氛Maison Francis Kurkdjian（MFK）則帶來一瓶全新的玫瑰香氛，以玫瑰設定為男性香調的「L’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精」，讓男人更有韻味。

過去的玫瑰調性香水，一直以女性族群為主，MFK的紳士玫瑰淡香精，打破大眾對玫瑰香水的刻板印象，有著男士的魅力與溫柔並存，清新脫俗的味覺，就如同夜空摘星般，令人渴望與極致的表現。

MFK也邀來男星曾敬驊現身發表活動，他表示在大學時期第一次接觸MFK經典的永恆之水，就被天才調香師Francis Kurkdjian的作品所吸引，而針對香水的喜好，曾敬驊表示，「我比較喜歡清新的香氣，但通常清新感的香水都比較不持久，但這款『紳士玫瑰』香味持久，適合穿著他到不同場合，尤其在運動後也不需要再補香，與粉絲互動也能讓對方留下好的回憶 」。

要如何讓男性也能接受玫瑰花香呢？MFK調香師Francis Kurkdjian把玫瑰花香結合木質調，噴灑在身上的感受，猶如青草漫布於全身，香水有著葡萄柚和保加利亞大馬士革玫瑰的香氣，將輕鬆調性的青草味揉合溫柔的氣氛，琥珀木、西班牙岩玫瑰、保加利亞大馬士革玫瑰精油、法國鼠尾草精油，帶出紳士韻味的沈穩調性，恰巧與前味有著前衛的衝擊感受，更引領男士們對於玫瑰調性香水的不同感受。

MFK L’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精70ml／6,980元。圖／MFK提供
MFK L’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精70ml／6,980元。圖／MFK提供
MFK L’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精70ml／6,980元。圖／MFK提供
MFK L’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精70ml／6,980元。圖／MFK提供
玫瑰香氣不再是女人專屬，男士也能輕鬆駕馭這清新脫俗的優雅香調。圖／MFK提供
玫瑰香氣不再是女人專屬，男士也能輕鬆駕馭這清新脫俗的優雅香調。圖／MFK提供
MFK L’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精70ml／6,980元。圖／MFK提供
MFK L’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精70ml／6,980元。圖／MFK提供
曾敬驊演繹紳士玫瑰淡香精，展現剛柔並濟的男性獨有魅力。圖／MFK提供
曾敬驊演繹紳士玫瑰淡香精，展現剛柔並濟的男性獨有魅力。圖／MFK提供

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