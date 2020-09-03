為長頸鹿送暖 格蘭傑推出珍稀保育特別版

提到長頸鹿，你會聯想起什麼？在威士忌的世界裡，只要提到長頸鹿，人們就會聯想到格蘭傑。因為擁有蘇格蘭最高壺式蒸餾器的格蘭傑，一直以來都以長頸鹿作為品牌象徵。

今年格蘭傑更進一步正式與長頸鹿保育協會（Giraffe Conservation Foundation）及 蘇格蘭皇家動物學會 （Royal Zoological Society of Scotland）結盟，推出「格蘭傑長頸鹿保育特別版」，將部份收益提供給保育單位，以實際行動來保護瀕臨絕種的長頸鹿。

格蘭傑推出為保護與支持品牌摯愛長頸鹿的兩款「格蘭傑長頸鹿保育特別版」。其一是帶有柑橘與成熟蜜桃香味的「格蘭傑長頸鹿保育特別版之經典格蘭傑」，其二是充滿溫暖太妃糖與巧克力氣息的「格蘭傑長頸鹿保育特別版之12年PX雪莉桶」。格蘭傑除了以此正式宣佈成為長頸鹿保護基金會及蘇格蘭皇家動物學會正式夥伴外，也希望在中秋團圓的日子，讓長頸鹿也有機會團圓相聚。

格蘭傑同時推出富有祝福美意的兩款「格蘭傑稀印圖騰禮盒加強版」，其一是以橘色象徵吉利的經典格蘭傑，其二是以紅色代表鴻運當頭的格蘭傑12年PX雪莉桶。禮盒內除了附上一只正式含有杯蓋的品酒杯之外，還分搭配格蘭傑12 年PX雪莉桶與格蘭傑14年波特桶的迷你酒，讓享受更多元，也為誠意加分。

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