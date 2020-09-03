雨傘遇水會變色！7-11「第2波哆啦A夢集點」鐵粉再衝一波

哆啦A夢鐵粉迷再衝一波！7-ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」首波於8月底推出後就引爆粉絲大搶購，預購首日包括軟性滑鼠墊、復古鬧鐘、單人雙面薄被等都被秒殺；9月9日起將推出全新第二波限量集點商品，包括學生及上班族都實用的「A4資料夾」、外出必備的「變色大直傘」、居家超療癒的「造型檯燈」與「門簾」，每一款都延續哆啦A夢50周年的經典漫畫設計。

7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日至10月4日開跑，內附8張哆啦A夢50周年限定信紙及內頁刻度尺設計的「限量A4資料夾」集滿6點加109元或120點免費送1款，共2款隨機出貨。

9月9日下午3點起限量預購的「限量變色大直傘」共有2款，特別的是傘面的哆啦A夢或漫畫對話框圖案遇水後會變色，集滿6點加249元可加購1款；「限量造型檯燈」可調整10段光線亮度，哆啦A夢50周年限定造型的檯燈底座還設有手機架，集滿6點加649元可加購1款、共2款；「限量門簾」集滿6點加299元可加購1款、共2款。

除了哆啦A夢之外，9月9日上午11點起於7-ELEVEN ibon機台開放預購的還有迪士尼獨家限量用品，包括精選小熊維尼、小豬、屹耳、跳跳虎、史迪奇、唐老鴨等6款迪士尼系列立體公仔造型底座的輕巧手持USB風扇，可攜帶外出、也能直接放置於桌面，每款售價599元；矽藻土材質的小熊維尼造型餐墊單件售價399元，共有2款造型可選擇；小熊維尼款壓縮袋組包含3款造型和尺寸，外出旅遊或換季收納都很實用，整組售價399元。