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雨傘遇水會變色！7-11「第2波哆啦A夢集點」鐵粉再衝一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日下午3點起限量預購的「限量變色大直傘」，集滿6點加249元可加購1款、共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日下午3點起限量預購的「限量變色大直傘」，集滿6點加249元可加購1款、共2款。圖／7-ELEVEN提供

哆啦A夢鐵粉迷再衝一波！7-ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」首波於8月底推出後就引爆粉絲大搶購，預購首日包括軟性滑鼠墊、復古鬧鐘、單人雙面薄被等都被秒殺；9月9日起將推出全新第二波限量集點商品，包括學生及上班族都實用的「A4資料夾」、外出必備的「變色大直傘」、居家超療癒的「造型檯燈」與「門簾」，每一款都延續哆啦A夢50周年的經典漫畫設計。

7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日至10月4日開跑，內附8張哆啦A夢50周年限定信紙及內頁刻度尺設計的「限量A4資料夾」集滿6點加109元或120點免費送1款，共2款隨機出貨。

9月9日下午3點起限量預購的「限量變色大直傘」共有2款，特別的是傘面的哆啦A夢或漫畫對話框圖案遇水後會變色，集滿6點加249元可加購1款；「限量造型檯燈」可調整10段光線亮度，哆啦A夢50周年限定造型的檯燈底座還設有手機架，集滿6點加649元可加購1款、共2款；「限量門簾」集滿6點加299元可加購1款、共2款。

除了哆啦A夢之外，9月9日上午11點起於7-ELEVEN ibon機台開放預購的還有迪士尼獨家限量用品，包括精選小熊維尼、小豬、屹耳、跳跳虎、史迪奇、唐老鴨等6款迪士尼系列立體公仔造型底座的輕巧手持USB風扇，可攜帶外出、也能直接放置於桌面，每款售價599元；矽藻土材質的小熊維尼造型餐墊單件售價399元，共有2款造型可選擇；小熊維尼款壓縮袋組包含3款造型和尺寸，外出旅遊或換季收納都很實用，整組售價399元。

人氣飲料蜜蜂工坊蜂蜜牛奶也全新升級，9月9日將推出4款Tsum Tsum新包裝，飲料特別調製全新配方，嚴選濃郁龍眼蜜，甜度適中、香氣迷人，售價35元。

9月9日上午11點起於7-ELEVEN ibon機台開放預購的小熊維尼造型餐墊，單件售價399元。圖／7-ELEVEN提供
9月9日上午11點起於7-ELEVEN ibon機台開放預購的小熊維尼造型餐墊，單件售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日下午3點起限量預購的「限量變色大直傘」，傘面圖案遇水會變色。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日下午3點起限量預購的「限量變色大直傘」，傘面圖案遇水會變色。記者陳立儀／攝影
9月9日上午11點起於7-ELEVEN ibon機台開放預購的迪士尼系列立體公仔輕巧手持USB風扇，共6款、每款售價599元。圖／7-ELEVEN提供
9月9日上午11點起於7-ELEVEN ibon機台開放預購的迪士尼系列立體公仔輕巧手持USB風扇，共6款、每款售價599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月9日推出迪士尼獨家限量用品預購及全新包裝的蜜蜂工坊蜂蜜牛奶。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於9月9日推出迪士尼獨家限量用品預購及全新包裝的蜜蜂工坊蜂蜜牛奶。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日下午3點起限量預購的「限量變色大直傘」，集滿6點加249元可加購1款、共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日下午3點起限量預購的「限量變色大直傘」，集滿6點加249元可加購1款、共2款。圖／7-ELEVEN提供
9月9日上午11點起於7-ELEVEN ibon機台開放預購的小熊維尼造型餐墊，單件售價399元。圖／7-ELEVEN提供
9月9日上午11點起於7-ELEVEN ibon機台開放預購的小熊維尼造型餐墊，單件售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日至10月4日開跑。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日至10月4日開跑。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日下午3點起限量預購的「限量門簾」，集滿6點加299元可加購1款、共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日下午3點起限量預購的「限量門簾」，集滿6點加299元可加購1款、共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日下午3點起限量預購的「限量造型檯燈」，集滿6點加649元可加購1款、共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日下午3點起限量預購的「限量造型檯燈」，集滿6點加649元可加購1款、共2款。圖／7-ELEVEN提供
9月9日上午11點起於7-ELEVEN ibon機台開放預購的小熊維尼款壓縮袋組，整組售價399元。圖／7-ELEVEN提供
9月9日上午11點起於7-ELEVEN ibon機台開放預購的小熊維尼款壓縮袋組，整組售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日下午3點起限量預購的「限量變色大直傘」，集滿6點加249元可加購1款、共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日下午3點起限量預購的「限量變色大直傘」，集滿6點加249元可加購1款、共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日至10月4日開跑，「限量A4資料夾」集滿6點加109元或120點免費送1款，共2款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第二波「哆啦A夢元氣新生活集點」9月9日至10月4日開跑，「限量A4資料夾」集滿6點加109元或120點免費送1款，共2款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供

哆啦A夢 集點 小熊維尼

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