獲終身成就獎 蒂妲史雲頓香奈兒經典黑白配穿出仙氣

每次亮相都展現出爆棚時尚氣勢的女星蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），在進行中的威尼斯影展獲頒終身成就獎，造型總是獨樹一格的她在這個重要時刻選穿了香奈兒高級訂製服，一身簡約黑白配色充滿優雅仙氣，不愧是氣質特殊的「古一大師」，也充分盡了香奈兒品牌大使的責任。

蒂妲史雲頓身上這件訂製服出自香奈兒2020春夏高級訂製系列，擁有浪漫垂墜的領子和精緻的皺褶堆疊設計，魚尾蛋糕裙也非常有女人味。此系列設計主軸圍繞香奈兒女士在法國奧巴辛修道院長大的這段過往，可以看到許多經典黑白單品，和取自宗教服飾特色設計的各種大領片，以及展現工坊細膩工藝的鏤空、雕花、蕾絲、刺繡等細節。