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獲終身成就獎 蒂妲史雲頓香奈兒經典黑白配穿出仙氣
每次亮相都展現出爆棚時尚氣勢的女星蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），在進行中的威尼斯影展獲頒終身成就獎，造型總是獨樹一格的她在這個重要時刻選穿了香奈兒高級訂製服，一身簡約黑白配色充滿優雅仙氣，不愧是氣質特殊的「古一大師」，也充分盡了香奈兒品牌大使的責任。
蒂妲史雲頓身上這件訂製服出自香奈兒2020春夏高級訂製系列，擁有浪漫垂墜的領子和精緻的皺褶堆疊設計，魚尾蛋糕裙也非常有女人味。此系列設計主軸圍繞香奈兒女士在法國奧巴辛修道院長大的這段過往，可以看到許多經典黑白單品，和取自宗教服飾特色設計的各種大領片，以及展現工坊細膩工藝的鏤空、雕花、蕾絲、刺繡等細節。
不只在典禮上穿香奈兒，蒂妲史雲頓昨日抵達威尼斯的服裝也備受熱議。一身香奈兒2020度假系列的卡其風衣褲套裝配CHANEL 19包、雙色高跟鞋，就算已是過季造型依然那麼搶眼好看，她展現出的時尚氣勢也把香奈兒藝術總監Virginie Viard在設計中結合實穿特質的女性魅力與帥氣中性風完美呈現，實在是讓人很嚮往的形象啊！
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