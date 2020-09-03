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福士蒼汰帥氣加持GU成代言人 網「人帥真好，穿什麼都好看！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
日本男星福士蒼汰成為GU的最新代言人，形象廣告曝光引起粉絲熱烈討論。圖／摘自GU Taiwan facebook
日本男星福士蒼汰成為GU的最新代言人，形象廣告曝光引起粉絲熱烈討論。圖／摘自GU Taiwan facebook

曾被日本女性票選，最讓人心動男星之一的福士蒼汰，在近期成為平價服飾品牌GU代言人，並隨之釋出一系列的時尚大片。曝光之後，讓網友也忍不住回應說「人帥真好，穿什麼都好看」！

根據外媒《毎日キレイ》報導，由於福士蒼汰的好感度，加上自然不做作的低調特質，受到GU青睞，因此邀請他擔任代言人。身高183公分的福士蒼汰本來就是衣架子，所以在品牌曝光的秋冬形象廣告中，即使是基本款的服飾，依舊能夠詮釋出帥氣感，引起粉絲們的討論。他也在訪問時表示「私下本來就常穿GU的衣服，所以接到代言時，十分的開心」。而這也是GU繼邀請「福岡第一美女」今田美樱演繹女裝後，再度找人氣男星來代言。

日本男星福士蒼汰成為GU的最新代言人，形象廣告曝光引起粉絲熱烈討論。圖／摘自GU Taiwan facebook
日本男星福士蒼汰成為GU的最新代言人，形象廣告曝光引起粉絲熱烈討論。圖／摘自GU Taiwan facebook

不只是發表新的代言人，GU在日前同樣的推出「GU SHOES LAB美鞋研究室」與「節水牛仔褲」等永續服飾商品。品牌針對各式鞋款不斷鑽研開發，如單隻僅100公克的超輕量麻底便鞋系列，採用特殊的吸汗透氣鞋墊，酷熱夏天穿搭也不怕悶熱。舒適及時尚度兼具的棉花糖包鞋系列今年於鞋尖及鞋跟前後加上雙重護墊、鞋身採用低反發鞋墊，大幅提升包覆性。而Clean Canvas Sneakers休閒運動鞋系列則是每個生活者日常穿搭必備的基本鞋款，GU採用可直接水洗的可洗式鞋墊，再加上防潑水設計減少髒污附著機會，讓鞋款保養更輕鬆簡單

日本男星福士蒼汰成為GU的最新代言人，形象廣告曝光引起粉絲熱烈討論。圖／摘自GU Taiwan facebook
日本男星福士蒼汰成為GU的最新代言人，形象廣告曝光引起粉絲熱烈討論。圖／摘自GU Taiwan facebook

另外，節水牛仔褲系列在加工製程中，GU致力於進化生產方式，引進雷射技術，大幅提升牛仔製程中的色落工序效率。還採用奈米氣泡及臭氧技術，將耗費的水量降到最低，加上利用可重複利用的生態石，減少水洗次數及過程中可能產生的廢物。

日本男星福士蒼汰成為GU的最新代言人，形象廣告曝光引起粉絲熱烈討論。圖／摘自GU Taiwan facebook
日本男星福士蒼汰成為GU的最新代言人，形象廣告曝光引起粉絲熱烈討論。圖／摘自GU Taiwan facebook

日本男星福士蒼汰成為GU的最新代言人，形象廣告曝光引起粉絲熱烈討論。圖／摘自GU Taiwan facebook
日本男星福士蒼汰成為GU的最新代言人，形象廣告曝光引起粉絲熱烈討論。圖／摘自GU Taiwan facebook

GU女裝舒適方頭包鞋890元。圖／GU提供
GU女裝舒適方頭包鞋890元。圖／GU提供

女裝牛仔連身裙890元。圖／GU提供
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男裝直筒牛仔褲890元。圖／GU提供
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男裝絨面休閒運動鞋790元。圖／GU提供
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