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中秋禮品搶好康 台中草悟道9月5日、6日展售會

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市農特產品豐富，市府舉辦花卉整合行銷暨中秋伴手好禮推廣活動，共民眾挑選中秋好禮。圖／台中市府提供
台中市農特產品豐富，市府舉辦花卉整合行銷暨中秋伴手好禮推廣活動，共民眾挑選中秋好禮。圖／台中市府提供

疫後消費復甦，今年中秋禮品市場強強滾，台中市農業局力推中市農產品禮盒，本周六、日（9/5、6) 在台中草悟道，有「中秋好禮，盡在台中」活動登場，包括花卉行銷，還有農特產品、茶、咖啡等各種伴手禮，民眾可趁假日逛市集、吃美食，以優惠價買好禮。

中市農業局今年與工商發展投資策進會合作，整合在地優質農特產品，今天搶先曝光台中各區農會精選的農特產品及糕餅等台中十大伴手好禮，由南投縣僑光國小學生以梨山茶進行茶藝展示，並向與會貴賓奉茶。

中市農業局蔡精強指出，台中市農特產品的品質優良、遠近馳名，為方便民眾選購，與中市工商發展投資策進會於草悟道連續舉辦2天推廣活動，現場設置67個攤位，展售包括月餅、太陽餅、鳳梨酥等。

另台中肉品優質，有香腸、肉乾等中秋伴手好禮，還有在地生產的高接梨、紅龍果，以及梨山茶、咖啡、蜂蜜、香菇、芋頭、甘藷、香腸、花卉等當季農產品。

現場也規劃農產與糕餅試吃品嚐，文心蘭花束DIY，還舉辦有獎問答、親子趣味遊戲、樂團Live表演等精彩活動，另有茶藝推廣體驗及手沖咖啡示範，蔡精強表示，各攤位推優惠，市民朋友可一同來度過夏日午後的悠閒時光。

農業局也提醒，活動現場可能人潮眾多，無法保持社交距離，建議民眾全程配戴口罩，若有呼吸道及發燒症狀請勿前往參加活動，以確保自身及他人安全。更多活動詳情可電洽新社區農會04-25811511#278查詢。

台中市農業局與工商發展投資策進會合作，9月5日、6日在草悟道舉辦「花卉整合行銷暨中秋伴手好禮推廣活動」，現場設置67個攤位。圖／台中市府提供
台中市農業局與工商發展投資策進會合作，9月5日、6日在草悟道舉辦「花卉整合行銷暨中秋伴手好禮推廣活動」，現場設置67個攤位。圖／台中市府提供
台中市農業局與工商發展投資策進會合作，9月5日、6日在草悟道舉辦「花卉整合行銷暨中秋伴手好禮推廣活動」，現場設置67個攤位。圖／台中市府提供
台中市農業局與工商發展投資策進會合作，9月5日、6日在草悟道舉辦「花卉整合行銷暨中秋伴手好禮推廣活動」，現場設置67個攤位。圖／台中市府提供
台中市農特產品豐富，市府舉辦花卉整合行銷暨中秋伴手好禮推廣活動，共民眾挑選中秋好禮。圖／台中市府提供
台中市農特產品豐富，市府舉辦花卉整合行銷暨中秋伴手好禮推廣活動，共民眾挑選中秋好禮。圖／台中市府提供

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