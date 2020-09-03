身分證有這5字「PABLO通通9折」！芋頭牛奶冰沙新登場

為迎接9月開學季以及社會新鮮人踏入職場，來自日本的半熟起司塔「PABLO」，自即日起推出「PABLO尋找PABLO優惠活動」。只要身份證中有P、A、B、L、O任一英文字母，即可享「結帳9折」的優惠。另外本季也新推出紅茶卡士達迷你起司塔、芋頭牛奶冰沙等一系列限定新品，為民眾帶來不同的香甜滋味。

本次新推出的「紅茶卡士達迷你起司塔」，以原味起司塔為基底，鋪上手工紅茶凍，再擠上以烏瓦紅茶調製而成的卡士達醬，有著回甘茶味與厚實的起司滋味，每顆88元。同步推出的「紅茶起司霜淇淋」，同樣使用烏瓦紅茶製作，帶著雅緻的芬芳與香醇茶感，每支98元。至於「PABLO 芋頭牛奶冰沙」，一次混和了芋頭牛奶、芋泥、芋頭顆粒，帶來三種層次滋味，再加入手工鮮奶酪增添滑順，每杯160元。