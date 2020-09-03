快訊

長榮機上指侵女乘客 菲男判4年喊「這不公平」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身分證有這5字「PABLO通通9折」！芋頭牛奶冰沙新登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
新推出的「紅茶卡士達迷你起司塔」，每顆88元。圖／PABLO提供
新推出的「紅茶卡士達迷你起司塔」，每顆88元。圖／PABLO提供

為迎接9月開學季以及社會新鮮人踏入職場，來自日本的半熟起司塔「PABLO」，自即日起推出「PABLO尋找PABLO優惠活動」。只要身份證中有P、A、B、L、O任一英文字母，即可享「結帳9折」的優惠。另外本季也新推出紅茶卡士達迷你起司塔、芋頭牛奶冰沙等一系列限定新品，為民眾帶來不同的香甜滋味。

本次新推出的「紅茶卡士達迷你起司塔」，以原味起司塔為基底，鋪上手工紅茶凍，再擠上以烏瓦紅茶調製而成的卡士達醬，有著回甘茶味與厚實的起司滋味，每顆88元。同步推出的「紅茶起司霜淇淋」，同樣使用烏瓦紅茶製作，帶著雅緻的芬芳與香醇茶感，每支98元。至於「PABLO 芋頭牛奶冰沙」，一次混和了芋頭牛奶、芋泥、芋頭顆粒，帶來三種層次滋味，再加入手工鮮奶酪增添滑順，每杯160元。

即日起至9月30日期間，凡身份證字首英文為P、A、B、L、O任一英文字母的消費者，在門市購買任何商品，均可獲得結帳金額9折的優惠服務，乃是PABLO以直營形式返台後，首次推出的品牌全商品優惠活動。

使用烏瓦紅茶的「紅茶起司霜淇淋」，每支98元。圖／PABLO提供
使用烏瓦紅茶的「紅茶起司霜淇淋」，每支98元。圖／PABLO提供
PABLO 芋頭牛奶冰沙，一次混和了芋頭牛奶、芋泥、芋頭顆粒，每杯160元。圖／PABLO提供
PABLO 芋頭牛奶冰沙，一次混和了芋頭牛奶、芋泥、芋頭顆粒，每杯160元。圖／PABLO提供

延伸閱讀

老兵召集令又來了 領取仿軍人身分證重溫軍旅

連續13天買一送一！奎克咖啡「金黃芒果冰沙、粉嫩水蜜桃冰沙」買一送一日期快筆記

身分證有「3」站出來！五星級飯店Buffet最爽5折開吃，另有安平虎鯨門票買1送1必看

身份證有「6」就送6個扇貝！鼎盛十里對對碰，對中幾碼吃幾倍半殼扇貝

相關新聞

中衛防疫新生活口罩康是美開賣 須消費憑發票限購

中衛彩色口罩夯，今起還推出防疫新生活紀念包，四個顏色五片包裝，每組149元，上午在臉書粉絲頁公布將在連鎖藥妝店康是美首賣...

志玲姐姐現身球場為夫加油 臉上蕾絲口罩網路漲10倍價

志玲姐姐最近低調返台，並現身「國民姐夫」AKIRA為職棒開球現場，兩人公然放閃，好不甜蜜，而眼尖的網友發現志玲姐姐臉上戴...

福士蒼汰加持GU成代言人 網「人帥！穿什麼都好看」

曾被日本女性票選，最讓人心動男星之一的福士蒼汰，在近期成為平價服飾品牌GU代言人，並隨之釋出一系列的時尚大片。曝光之後，...

中秋禮品搶好康 台中草悟道9月5日、6日展售會

疫後消費復甦，今年中秋禮品市場強強滾，台中市農業局力推中市農產品禮盒，本周六、日（9/5、6) 在台中草悟道，有「中秋好...

身分證有這5字「PABLO通通9折」！芋頭牛奶冰沙新登場

為迎接9月開學季以及社會新鮮人踏入職場，來自日本的半熟起司塔「PABLO」，自即日起推出「PABLO尋找PABLO優惠活...

凱特布蘭琪再次回收5年前舊衣 威尼斯影展性感大露背

第77屆威尼斯影展於9月3日至12日登場，影展主席「精靈女王」（Cate Blanchett）以白色MICHAEL KO...

網購公益助糧！udn買東西 愛心犬糧直寄流浪狗園

根據行政院農業委員會《全國動物收容管理系統》顯示，公立收容所截至8月底流浪犬待認領養數量約近7,000隻，留容最大值接近飽和狀態。流浪動物絕育議題持續關注外，當務之急是解決部分流浪動物收容園區嚴重缺糧問題。

走跳世界／美景伴美饌 苗栗山城噴香

山城苗栗，除了客家菜，還有頂級的義大利料理、吃得到正宗潮州滷水乳鴿，專業酒窖還引來知名葡萄酒莊的莊主遠道而來，落款簽名的...

台南漁光島 一秒到京都

聯合報系有行旅「台南‧漁光島」行程，邀請在地文史作家、金鐘獎得主王浩一引領旅人從一條街開始，穿越時空走進台南歷史，再從台...

超模必備LOEWE Balloon水桶包 背的是氣勢無誤

日前全新帶貨王BLACKPINK的Jennie在IG秀出身穿LOEWE秋冬針織衫，搭襯的包款就是同品牌在今年春夏全新誕生...

用喝的綠豆椪！麻古茶坊×舊振南　經典月餅變飲料

繼楊枝甘露2.0之後，連鎖手搖飲品店「麻古茶坊」，即日起攜手百年餅店「舊振南」，將中秋節常食用的綠豆椪作為主角，推出全新...

第2鍋6折、打卡送肉盤！1+1「雙肉盤」鍋物進駐att

2019年創立的「1+1鍋物」，繼台北忠孝店之後，再於9月3日進駐信義att 4 fun，開設旗下第2間門市。店內提供有...

熱門新聞

北部雨狂炸3縣市大雨特報 氣象局：只是開始 恐下到明天

江湖在走口罩要有！中衛防疫紀念包9月3日開賣

雙颱分隔千里「長出臍帶」 氣象專家：手牽手接力襲日韓

68歲女醫師洗腎仍笑顏看診 院長感動：醫院最美麗畫面

他想離職卻不捨6萬月薪 網揭薪資差異：基層員工都超過

影／恆春豎孤棚宜蘭踢館奪冠 攻旗手尤信予轉隊二連霸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。