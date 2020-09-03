聽新聞
test
0:00 / 0:00
身分證有這5字「PABLO通通9折」！芋頭牛奶冰沙新登場
為迎接9月開學季以及社會新鮮人踏入職場，來自日本的半熟起司塔「PABLO」，自即日起推出「PABLO尋找PABLO優惠活動」。只要身份證中有P、A、B、L、O任一英文字母，即可享「結帳9折」的優惠。另外本季也新推出紅茶卡士達迷你起司塔、芋頭牛奶冰沙等一系列限定新品，為民眾帶來不同的香甜滋味。
本次新推出的「紅茶卡士達迷你起司塔」，以原味起司塔為基底，鋪上手工紅茶凍，再擠上以烏瓦紅茶調製而成的卡士達醬，有著回甘茶味與厚實的起司滋味，每顆88元。同步推出的「紅茶起司霜淇淋」，同樣使用烏瓦紅茶製作，帶著雅緻的芬芳與香醇茶感，每支98元。至於「PABLO 芋頭牛奶冰沙」，一次混和了芋頭牛奶、芋泥、芋頭顆粒，帶來三種層次滋味，再加入手工鮮奶酪增添滑順，每杯160元。
即日起至9月30日期間，凡身份證字首英文為P、A、B、L、O任一英文字母的消費者，在門市購買任何商品，均可獲得結帳金額9折的優惠服務，乃是PABLO以直營形式返台後，首次推出的品牌全商品優惠活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言