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凱特布蘭琪再次回收5年前舊衣 威尼斯影展性感大露背
第77屆威尼斯影展於9月3日至12日登場，影展主席「精靈女王」（Cate Blanchett）以白色MICHAEL KORS褲裝現身，展現她英姿煥發的帥氣，後續在電影「關係」（暫譯，Lacci或名The Ties）首映紅毯則是穿上ESTEBAN CORTAZAR禮服，再次回收2015年舊衣，也讓人欣羨她一體成形的防腐劑顏值與身型。
這次在威尼斯影展中身穿曾被譽為「天才少年」設計師Esteban Cortazar禮服，他17歲時作品就登上紐約時裝周，出生於哥倫比亞、在邁阿密成長，擅長趣味、層疊的剪裁，例如凱特布蘭琪身上這件禮服，有披肩的氣勢、一轉身又是小露美背的性感。相較於2015年凱特布蘭琪和魯尼瑪拉以「因為愛你（Carol）」出席倫敦電影節，當時也是身穿ESTEBAN CORTAZAR禮服，及肩髮型清爽簡單，過了5年仍輕鬆駕馭同件服裝的優雅，渾然天成的巨星氣場令人欽羨。
凱特布蘭琪首度舊衣回收的美名，是2018年出席坎城影展開幕典禮時，穿了她2014年金球獎所演繹的Giorgio Armani Privé黑色鏤空蕾絲禮服現身，當時她憑著「藍色茉莉」奪得人生中第二座金球獎影后；在2018年的同一件衣禮服中，選了相同的搶眼耳環搭配，頭髮紮起更顯俐落乾淨。
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