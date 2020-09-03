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凱特布蘭琪再次回收5年前舊衣 威尼斯影展性感大露背

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
凱特布蘭琪出席2020威尼斯影展，身穿ESTEBAN CORTAZAR禮服。圖／取自IG
凱特布蘭琪出席2020威尼斯影展，身穿ESTEBAN CORTAZAR禮服。圖／取自IG

第77屆威尼斯影展於9月3日至12日登場，影展主席「精靈女王」（Cate Blanchett）以白色MICHAEL KORS褲裝現身，展現她英姿煥發的帥氣，後續在電影「關係」（暫譯，Lacci或名The Ties）首映紅毯則是穿上ESTEBAN CORTAZAR禮服，再次回收2015年舊衣，也讓人欣羨她一體成形的防腐劑顏值與身型。

這次在威尼斯影展中身穿曾被譽為「天才少年」設計師Esteban Cortazar禮服，他17歲時作品就登上紐約時裝周，出生於哥倫比亞、在邁阿密成長，擅長趣味、層疊的剪裁，例如凱特布蘭琪身上這件禮服，有披肩的氣勢、一轉身又是小露美背的性感。相較於2015年凱特布蘭琪和魯尼瑪拉以「因為愛你（Carol）」出席倫敦電影節，當時也是身穿ESTEBAN CORTAZAR禮服，及肩髮型清爽簡單，過了5年仍輕鬆駕馭同件服裝的優雅，渾然天成的巨星氣場令人欽羨。

凱特布蘭琪首度舊衣回收的美名，是2018年出席坎城影展開幕典禮時，穿了她2014年金球獎所演繹的Giorgio Armani Privé黑色鏤空蕾絲禮服現身，當時她憑著「藍色茉莉」奪得人生中第二座金球獎影后；在2018年的同一件衣禮服中，選了相同的搶眼耳環搭配，頭髮紮起更顯俐落乾淨。

凱特布蘭琪在2015年倫敦電影節時即身穿ESTEBAN CORTAZAR禮服。圖／取自hawtcelebs.com
凱特布蘭琪在2015年倫敦電影節時即身穿ESTEBAN CORTAZAR禮服。圖／取自hawtcelebs.com
凱特布蘭琪2018年穿Giorgio Armani Privé各角度都絕美。圖／取自IG
凱特布蘭琪2018年穿Giorgio Armani Privé各角度都絕美。圖／取自IG
凱特布蘭琪詮釋ESTEBAN CORTAZAR禮服，右為本屆終身成就金獅獎得主蒂妲絲雲頓。圖／取自twitter
凱特布蘭琪詮釋ESTEBAN CORTAZAR禮服，右為本屆終身成就金獅獎得主蒂妲絲雲頓。圖／取自twitter
凱特布蘭琪在2015年倫敦電影節時即身穿ESTEBAN CORTAZAR禮服，和魯尼馬拉共同出席電影「因為愛你」活動。圖／取自Pinterest
凱特布蘭琪在2015年倫敦電影節時即身穿ESTEBAN CORTAZAR禮服，和魯尼馬拉共同出席電影「因為愛你」活動。圖／取自Pinterest
凱特布蘭琪2014年就穿過Giorgio Armani Privé禮服。圖／蕭邦提供
凱特布蘭琪2014年就穿過Giorgio Armani Privé禮服。圖／蕭邦提供
今年度威尼斯影展首日，凱特布蘭琪帥氣以MICHAEL KORS褲裝穿搭現身。圖／取自twitter
今年度威尼斯影展首日，凱特布蘭琪帥氣以MICHAEL KORS褲裝穿搭現身。圖／取自twitter
凱特布蘭琪2018年在坎城影展穿Giorgio Armani Privé舊衣，優雅華麗更勝2014年金球獎。圖／Giorgio Armani提供
凱特布蘭琪2018年在坎城影展穿Giorgio Armani Privé舊衣，優雅華麗更勝2014年金球獎。圖／Giorgio Armani提供

威尼斯 電影 哥倫比亞

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