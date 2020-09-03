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開學必備收納文具組！募資兩千萬LHiDS磁吸筆記本

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖/文 有.設計uDesign提供。
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後疫情時代來臨，各品牌皆卯足全力推出良品設計，為低迷已久的業績進補，美國新創設計品牌LHiDS CREATIVE為現代人需求而生，推出MagEasy秒收磁吸收納套組，讓使用者不論於居家、讀書、辦公、共享空間、外出開會拜訪，都能一秒收納凌亂桌面，讓讀書、工作與生活更自在有效率，於美國、韓國、日本、台灣群募一上線，便創下一小時內達標，贊助累積金額達兩千萬的佳績。

一秒神奇收納 告別無效生活

今年受到新冠肺炎影響，品牌經營比往年更為艱困，產品設計需更思考多元使用情境，LHiDS蒐集三千份使用者問券，調查發現消費者對於桌面收納有三大困擾：一、電腦筆電線材、手機充電線凌亂，無處收納; 二、廢紙、Memo紙、發票凌亂、文具尺寸不一增加收納困難; 三、門禁卡、信用卡、私人雜物多，臨時外出常找不到物品等。

MagEasy與時俱進的人性設計，顛覆一般筆記本書寫記事功能，新穎的佈局方式，內附多種磁吸配件可單獨使用玩出100種收納提案，簡約時尚外型，輕鬆帶出自信個性化氣場，受到文具控、18-24歲喜愛設計潮味大學生歡迎，亦適合各領域職人設計師、美學工作者、行銷業務等，玩出個人化喜歡的收納情境。

榮獲2020德國紅點設計大獎

MagEasy個人化模組收納創意又新奇，外型輕便極簡，打敗全球眾多競爭對手，獲得「工業設計界的奧斯卡」德國紅點產品設計獎辦公用品與文具類殊榮。並於2020年初遠赴法國巴黎參與時尚家居設計展，在Smart gift展區與世界頂尖設計品牌並肩，吸引上百間歐美買家、媒體參訪。

拯救凌亂桌面 大幅提升讀書、工作效率

秒收磁吸筆記本A5

內附7+1種磁吸收納配件（RFID磁吸防盜卡夾、萬用磁吸收納夾*2、磁吸圓圓、筆記本外夾、磁吸萬用名片夾、磁吸紙夾及8款行事曆用紙），筆記本外殼、收納配件皆能單獨使用，收納名片、充電線、耳機、悠遊卡、散落各處的單據、迴紋針、便條紙等小物，僅3mm厚度，讀書、行動辦公組合隨身帶著走！

秒收萬用收納板

內附7種磁吸收納配件（折疊收納盒、萬用磁吸收納夾、香腸先生組（磁吸圓圓*2、磁吸橢圓*1、磁吸萬用名片夾），概念來自日本Origami折紙工藝，直覺化秒收設計，不使用時對折就可收進抽屜，打造一目了然的清爽空間。60度最佳視角也可充當平板支架、追劇神器、讀書架、廚房小物、彩妝用品收納等多種創意應用。

MagEasy秒收磁吸收納套組即日起至9/13於有.設計uDesign官網限量優惠67折起，體驗與歐美同步零時差的一秒神奇收納術。更多商品訊息請上Facebook或Instagram搜尋LHiDS CREATIVE台灣。

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