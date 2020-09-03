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異業聯手、打造新電子商務平台 鐘表品牌媒合新商機
2020年的特殊時空背景，相繼促使不同產業都在零售、行銷、與消費者溝通產生重大變化。奢侈品產業如何在消費者降低出門意願、經濟情況相對衰退的情況下找到突破點？萬寶龍（Montblanc）與愛彼（Audemars Piguet）分別以異業合作的方式，塑造全新形象、打造更友善便利的電子商務平台，創造商機新可能。
愛彼近期宣布新動態，將與英國奢華時裝品牌Ralph & Russo合作，不僅透過一系列全新視覺，帶來充滿時尚感的形象令人耳目一新，為紀念兩造聯手，愛彼更在Ralph & Russo的2021春夏Prêt-à-Porte系列時裝發表上嶄新亮相，搭配新款皇家橡樹系列表款。這項合作也堪稱一次瑞士與英國、腕表與高級時裝的全新融合與變奏。
另一邊，精擅打造皮件、腕表與書寫工具的萬寶龍則與數位零售商YOOX NET-A-PORTER GROUP（YNAP）聯手，打造新的電子商務平台，並運用YNAP最新技術、行銷與顧客服務支援能力，借助後者近二十年來於奢侈品數位商務領域的專業知識為基礎，提供個人化選擇、簡易的結帳方式，並以「行動裝置優先」（mobile-first）為概念，提升萬寶龍的網路電子商務競爭力。全新的Montblanc線上商店將與實體精品專賣店連結，並將於2020年8月起陸續開放，為包含亞洲、中東與歐美等100多個國家提供服務。
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