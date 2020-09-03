異業聯手、打造新電子商務平台 鐘表品牌媒合新商機

2020年的特殊時空背景，相繼促使不同產業都在零售、行銷、與消費者溝通產生重大變化。奢侈品產業如何在消費者降低出門意願、經濟情況相對衰退的情況下找到突破點？萬寶龍（Montblanc）與愛彼（Audemars Piguet）分別以異業合作的方式，塑造全新形象、打造更友善便利的電子商務平台，創造商機新可能。

愛彼近期宣布新動態，將與英國奢華時裝品牌Ralph & Russo合作，不僅透過一系列全新視覺，帶來充滿時尚感的形象令人耳目一新，為紀念兩造聯手，愛彼更在Ralph & Russo的2021春夏Prêt-à-Porte系列時裝發表上嶄新亮相，搭配新款皇家橡樹系列表款。這項合作也堪稱一次瑞士與英國、腕表與高級時裝的全新融合與變奏。