中衛防疫新生活口罩康是美開賣 須消費憑發票限購

中衛彩色口罩夯，今起還推出防疫新生活紀念包，四個顏色五片包裝，每組149元，上午在臉書粉絲頁公布將在連鎖藥妝店康是美首賣， 每人每發票限購一袋，中衛表示，每家門市販售數量及開賣時間須依各門市安排為主。

中衛的防疫新生活紀念包口罩印有最近票選出來的五大金句，再搭配全新設計的四種玩色分別為「月河藍＋炫綠」、「月河藍＋黑」、「潮橘＋黑」、「深丹寧＋炫霓紫」。一包五片加上一個口罩收納袋，方便民眾隨身攜帶，整組售價149元，昨天預告已引起消費者討論。

中衛表示，今天上午才公布首賣通路，是怕民眾漏夜排隊，對於消費者關心的每間門市銷售數量以及實際開賣時間須以通路門市安排為主，康是美今公布，每人每筆發票限購1袋、開賣時間與口罩款式依門市實際販售為主、數量有限，售完為止，但因網路資訊有限，康是美客服專線上午9點開始就被打爆，等了30分鐘也等不到人接聽。

近期盒裝口罩、中衛口罩太過搶手，讓許多民眾花了許多時間排隊卻撲空，網友紛指出「希望不要有人又追物流車，超級討厭也超級危險」、「可以改晚上讓上班族有一次機會嗎」、「還要等物流送貨也不確定每家店是否有配到貨?這樣跟屈臣氏夜排有何不同?」對於口罩搶購風潮不敢恭維。