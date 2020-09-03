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志玲姐姐現身球場為夫加油 臉上蕾絲口罩網路漲10倍價

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
網路上出現許多山寨版的蕾絲口罩，明明不是中衛生產，卻放謝金燕的照片。圖／取自網路
網路上出現許多山寨版的蕾絲口罩，明明不是中衛生產，卻放謝金燕的照片。圖／取自網路

志玲姐姐最近低調返台，並現身「國民姐夫」AKIRA為職棒開球現場，兩人公然放閃，好不甜蜜，而眼尖的網友發現志玲姐姐臉上戴的是日前賣到翻的「姐姐蕾絲款口罩」。

據了解，口罩廠中衛與謝金燕7月底推出該款聯名口罩，推出就賣光，目前網路上已標到10片超過2000元，還出現一堆大陸製造的山寨款，但醫師提醒，要顧美麗也要顧健康，還是要選購有醫療級品質的口罩，才有保障。

「姐姐女神款蕾絲口罩」、「姐姐款」、「非 中衛姐姐款」網路上鍵入「中衛蕾絲口」字樣，馬上會跳出許多選項，最貴的10片就超過2000元，但也有一片只要4元的，讓人狐疑「價格怎麼差這麼多」。

中衛與謝金燕在7月底推出聯名款蕾絲口罩，將黑色蕾絲印花在口罩上，充滿時尚感，10片售價199元，並與屈臣氏合作販售，吸引人潮排隊，馬上賣光光，不少人拿到網路上轉售，目前已飆破10倍價格，而且很多賣家都已斷貨，有錢還不一定買的到。

但是也出現很多山寨款，甚至有黑色蕾絲之外的藍色、紅色等，雖然標榜是「姐姐款」，卻技巧性的在不顯眼處標註「非中衛」、「非醫療」、「非CSD（中衛縮寫）」，而且有些還榜標是「三層防護熔噴布」，但是卻在不顯眼處標示「非醫療」，而且製造地都是中國，或是明明不是中衛姐姐款，卻放上謝金燕的照 片，有魚目混珠之嫌。

不過，其實兩者應該不難分辨，中衛的口罩上有CSD標誌外，還有謝金燕的英文名「Jeannie Hsieh」，山寨版如果也有印就涉及仿冒。

網友對志玲姐姐的口罩也很好奇「志玲姐姐戴的是中衛的姐姐口罩嗎」、「志玲姐姐居然買的到」、「女神當然有人送阿」，不少人都覺得志玲姐姐戴上蕾絲口罩真的是「好漂亮」

中衛與謝金燕之前聯名推出的蕾絲口罩賣到翻。圖／取自網路
中衛與謝金燕之前聯名推出的蕾絲口罩賣到翻。圖／取自網路
志玲姐姐日前低調現身球場，臉上戴著是黑色蕾絲口罩。圖／本報資料照片
志玲姐姐日前低調現身球場，臉上戴著是黑色蕾絲口罩。圖／本報資料照片

口罩 中衛 山寨

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