志玲姐姐現身球場為夫加油 臉上蕾絲口罩網路漲10倍價

志玲姐姐最近低調返台，並現身「國民姐夫」AKIRA為職棒開球現場，兩人公然放閃，好不甜蜜，而眼尖的網友發現志玲姐姐臉上戴的是日前賣到翻的「姐姐蕾絲款口罩」。

據了解，口罩廠中衛與謝金燕7月底推出該款聯名口罩，推出就賣光，目前網路上已標到10片超過2000元，還出現一堆大陸製造的山寨款，但醫師提醒，要顧美麗也要顧健康，還是要選購有醫療級品質的口罩，才有保障。

「姐姐女神款蕾絲口罩」、「姐姐款」、「非 中衛姐姐款」網路上鍵入「中衛蕾絲口」字樣，馬上會跳出許多選項，最貴的10片就超過2000元，但也有一片只要4元的，讓人狐疑「價格怎麼差這麼多」。

中衛與謝金燕在7月底推出聯名款蕾絲口罩，將黑色蕾絲印花在口罩上，充滿時尚感，10片售價199元，並與屈臣氏合作販售，吸引人潮排隊，馬上賣光光，不少人拿到網路上轉售，目前已飆破10倍價格，而且很多賣家都已斷貨，有錢還不一定買的到。

但是也出現很多山寨款，甚至有黑色蕾絲之外的藍色、紅色等，雖然標榜是「姐姐款」，卻技巧性的在不顯眼處標註「非中衛」、「非醫療」、「非CSD（中衛縮寫）」，而且有些還榜標是「三層防護熔噴布」，但是卻在不顯眼處標示「非醫療」，而且製造地都是中國，或是明明不是中衛姐姐款，卻放上謝金燕的照 片，有魚目混珠之嫌。

不過，其實兩者應該不難分辨，中衛的口罩上有CSD標誌外，還有謝金燕的英文名「Jeannie Hsieh」，山寨版如果也有印就涉及仿冒。