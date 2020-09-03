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Bell & Ross Vintage腕表三部曲最終章

聯合報 / 記者釋俊哲／專題即時報導
鎖定天空概念的BR V2-93 GMT腕表，是適合日常造型的運動風Dress watch。圖 / 柏萊士提供。
鎖定天空概念的BR V2-93 GMT腕表，是適合日常造型的運動風Dress watch。圖 / 柏萊士提供。

有一就有二、有二就有三，有開始就有結束，聽起來像是老生常談，但三部曲的確廣泛存在於電影或藝文創作中。一是獨特、二是對比，三部曲則構成了完整概念，一如腕表品牌柏萊士（Bell & Ross）的2020年新品Vintage系列終於為三部曲的最終章揭開謎底：BR V2-94 Aeronavale Bronze腕表，堂堂問世。

回顧整個系列，三部曲的頭兩章節，分別鎖定了天空與陸地：BR V2-93具有兩地時間GMT功能，不僅可以搭配灰、藍雙色的NATO尼龍織物表帶，表圈也少見地以藍、灰表示日夜顯示的家鄉時間時區，別出心裁；而BR V2-92 Military Green明顯地鎖定陸地的軍綠色風格，橄欖綠色的表面與尼龍表帶為同色系，帶來優雅的軍事風格。

最終章的BR V2-94 Aeronavale Bronze則重新運用了近年大熱的「青銅」為表殼物料，並添增了計時碼表功能。41毫米的青銅表殼是以銅91%、鋁7%與矽2%的比例打造，同時微微凸起、廂型的藍寶石水晶鏡面，更為腕表賦予迷人的復古情調。除了藍色小牛皮表帶，另外也可加購附有青銅表扣的深藍色尼龍織物表帶。尼龍帶好？皮帶好？或許兩種表帶一次入手，更好。

Bell & Ross 2020新品的Vintage系列，以海洋為概念的BR V2-94 Aeronavale Bronze，為三部曲補齊最後一塊拼圖，17萬6,000元。圖 / 柏萊士提供。
Bell & Ross 2020新品的Vintage系列，以海洋為概念的BR V2-94 Aeronavale Bronze，為三部曲補齊最後一塊拼圖，17萬6,000元。圖 / 柏萊士提供。
不管稱之為軍綠或橄欖綠，BR V2-92 Military Green確實為軍事風格披上一席優雅的風衣。圖 / 柏萊士提供。
不管稱之為軍綠或橄欖綠，BR V2-92 Military Green確實為軍事風格披上一席優雅的風衣。圖 / 柏萊士提供。
除了搭配尼龍織物表帶，BR V2-93也有精鋼鍊帶可額外加價選擇。圖 / 柏萊士提供。
除了搭配尼龍織物表帶，BR V2-93也有精鋼鍊帶可額外加價選擇。圖 / 柏萊士提供。

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