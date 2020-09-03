Bell & Ross Vintage腕表三部曲最終章

有一就有二、有二就有三，有開始就有結束，聽起來像是老生常談，但三部曲的確廣泛存在於電影或藝文創作中。一是獨特、二是對比，三部曲則構成了完整概念，一如腕表品牌柏萊士（Bell & Ross）的2020年新品Vintage系列終於為三部曲的最終章揭開謎底：BR V2-94 Aeronavale Bronze腕表，堂堂問世。

回顧整個系列，三部曲的頭兩章節，分別鎖定了天空與陸地：BR V2-93具有兩地時間GMT功能，不僅可以搭配灰、藍雙色的NATO尼龍織物表帶，表圈也少見地以藍、灰表示日夜顯示的家鄉時間時區，別出心裁；而BR V2-92 Military Green明顯地鎖定陸地的軍綠色風格，橄欖綠色的表面與尼龍表帶為同色系，帶來優雅的軍事風格。