聽新聞
test
0:00 / 0:00
Bell & Ross Vintage腕表三部曲最終章
有一就有二、有二就有三，有開始就有結束，聽起來像是老生常談，但三部曲的確廣泛存在於電影或藝文創作中。一是獨特、二是對比，三部曲則構成了完整概念，一如腕表品牌柏萊士（Bell & Ross）的2020年新品Vintage系列終於為三部曲的最終章揭開謎底：BR V2-94 Aeronavale Bronze腕表，堂堂問世。
回顧整個系列，三部曲的頭兩章節，分別鎖定了天空與陸地：BR V2-93具有兩地時間GMT功能，不僅可以搭配灰、藍雙色的NATO尼龍織物表帶，表圈也少見地以藍、灰表示日夜顯示的家鄉時間時區，別出心裁；而BR V2-92 Military Green明顯地鎖定陸地的軍綠色風格，橄欖綠色的表面與尼龍表帶為同色系，帶來優雅的軍事風格。
最終章的BR V2-94 Aeronavale Bronze則重新運用了近年大熱的「青銅」為表殼物料，並添增了計時碼表功能。41毫米的青銅表殼是以銅91%、鋁7%與矽2%的比例打造，同時微微凸起、廂型的藍寶石水晶鏡面，更為腕表賦予迷人的復古情調。除了藍色小牛皮表帶，另外也可加購附有青銅表扣的深藍色尼龍織物表帶。尼龍帶好？皮帶好？或許兩種表帶一次入手，更好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言