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超模必備LOEWE Balloon水桶包 背的是氣勢無誤

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
凱亞葛柏、BLACKPINK Jennie和何穗都背出Balloon包款的氣勢。圖／取自IG、微博
凱亞葛柏、BLACKPINK Jennie和何穗都背出Balloon包款的氣勢。圖／取自IG、微博

日前全新帶貨王BLACKPINK的Jennie在IG秀出身穿LOEWE秋冬針織衫，搭襯的包款就是同品牌在今年春夏全新誕生的Balloon Bag，取其名如同氣球一般的輪廓，容量大、又可愛，近期超模何穗也詮釋了酪梨綠新色，而向來穿衣品味遊走在驚喜、驚訝邊緣的林嘉欣，更難得四平八穩的以Balloon Bag搭出寫意的輕鬆自在。

在今年春夏之際，超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）就以氣勢獨具的復古髮型演繹了春夏新品Balloon Bag，以氣球造型為靈感設計的水桶包，俏皮可愛，也薈萃了LOEWE的包款工藝與特色，在凱亞葛柏的形象圖拍攝中，以日式庭園為背景，呈現主體的獨特。Balloon Bag包身採用兩種皮質縫製為一大特色，堅固強韌的小牛皮作為圓形底部，包身則以相對柔軟的napa牛皮製成，紋理細密光滑，除了皮革材質，也運用帆布、或酒椰葉拼接小牛皮。

Balloon Bag水桶包目前共有大中小三個尺寸，中、大尺寸皆配有兩條背帶，較短的可肩背、也可手提，另一較長的肩背帶則可調節長度，作肩背或斜背造型；至於小尺寸包款則僅搭配可調節長度的肩背帶。Balloon Bag剛推出時包括復古綠、灰褐色、卡其色及柔白色等，後續推出榛果色、酪梨綠，而清新百搭的酪梨綠也成為何穗的配襯款式，搭配輕便的牛仔褲、T恤，輕鬆打造超模姿態。

BLACKPINK的Jennie以LOEWE秋冬時裝搭襯Balloon包款。圖／取自IG
BLACKPINK的Jennie以LOEWE秋冬時裝搭襯Balloon包款。圖／取自IG
何穗詮釋酪梨綠Balloon包款。圖／取自微博
何穗詮釋酪梨綠Balloon包款。圖／取自微博
BLACKPINK的Jennie以LOEWE秋冬時裝搭襯Balloon包款。圖／取自IG
BLACKPINK的Jennie以LOEWE秋冬時裝搭襯Balloon包款。圖／取自IG
林嘉欣詮釋Balloon包款。圖／取自IG
林嘉欣詮釋Balloon包款。圖／取自IG
早前凱亞葛柏為LOEWE拍攝Balloon包款形象圖。圖／取自IG
早前凱亞葛柏為LOEWE拍攝Balloon包款形象圖。圖／取自IG
Balloon南瓜橘小牛皮肩背提包，10萬元。圖／LOEWE提供
Balloon南瓜橘小牛皮肩背提包，10萬元。圖／LOEWE提供
Balloon煙灰色小牛皮肩背提包，10萬元。圖／LOEWE提供
Balloon煙灰色小牛皮肩背提包，10萬元。圖／LOEWE提供
何穗詮釋酪梨綠Balloon包款。圖／取自微博
何穗詮釋酪梨綠Balloon包款。圖／取自微博
Balloon酪梨綠小牛皮拼接帆布肩背提包，88,000元。圖／LOEWE提供
Balloon酪梨綠小牛皮拼接帆布肩背提包，88,000元。圖／LOEWE提供
何穗詮釋酪梨綠Balloon包款。圖／取自微博
何穗詮釋酪梨綠Balloon包款。圖／取自微博
早前凱亞葛柏為LOEWE拍攝Balloon包款形象圖。圖／取自IG
早前凱亞葛柏為LOEWE拍攝Balloon包款形象圖。圖／取自IG
早前凱亞葛柏為LOEWE拍攝Balloon包款形象圖。圖／取自IG
早前凱亞葛柏為LOEWE拍攝Balloon包款形象圖。圖／取自IG

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