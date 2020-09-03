超模必備LOEWE Balloon水桶包 背的是氣勢無誤

日前全新帶貨王BLACKPINK的Jennie在IG秀出身穿LOEWE秋冬針織衫，搭襯的包款就是同品牌在今年春夏全新誕生的Balloon Bag，取其名如同氣球一般的輪廓，容量大、又可愛，近期超模何穗也詮釋了酪梨綠新色，而向來穿衣品味遊走在驚喜、驚訝邊緣的林嘉欣，更難得四平八穩的以Balloon Bag搭出寫意的輕鬆自在。

在今年春夏之際，超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）就以氣勢獨具的復古髮型演繹了春夏新品Balloon Bag，以氣球造型為靈感設計的水桶包，俏皮可愛，也薈萃了LOEWE的包款工藝與特色，在凱亞葛柏的形象圖拍攝中，以日式庭園為背景，呈現主體的獨特。Balloon Bag包身採用兩種皮質縫製為一大特色，堅固強韌的小牛皮作為圓形底部，包身則以相對柔軟的napa牛皮製成，紋理細密光滑，除了皮革材質，也運用帆布、或酒椰葉拼接小牛皮。