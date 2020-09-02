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用喝的綠豆椪！麻古茶坊×舊振南 經典月餅變飲料
繼楊枝甘露2.0之後，連鎖手搖飲品店「麻古茶坊」，即日起攜手百年餅店「舊振南」，將中秋節常食用的綠豆椪作為主角，推出全新聯名飲品「李白綠豆椪2.0」，打造出「可以喝的綠豆椪」，帶來傳統與創新兼具的清涼滋味。
創立於2008年的麻古茶坊，以水果系飲品為品牌主打，目前在全台北中南東等地皆有門市，累積有眾多粉絲。而擁有130年歷史的「舊振南」，以中式漢餅聞名，同樣擁有廣大的顧客支持。其中店內經典的招牌綠豆椪，共有李白、蛋黃、蘇東坡等3種口味，其中李白口味是純綠豆沙原味，滋味清甜不膩，還有著綿密口感，由於切開後內餡綿密雪白，故以李白命名。此次麻古茶坊所推出的「李白綠豆椪2.0」，即是將李白口味的綠豆餡做為主角，特調製作成冰沙，並加入自製的綠茶凍，堆疊出豐富的口感。中南部每杯售價65元，北部售價75元。
「李白綠豆椪2.0」本身具有創新的混搭風格，適合充分攪拌均勻後飲用。另外外包裝也貫徹復古理念，推出專屬的杯身與紙袋設計，增添完整的文藝感，讓視覺與味覺都能享受其魅力。
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