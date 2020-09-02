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第2鍋6折、打卡送肉盤！1+1「雙肉盤」鍋物進駐att
2019年創立的「1+1鍋物」，繼台北忠孝店之後，再於9月3日進駐信義att 4 fun，開設旗下第2間門市。店內提供有6種不同的湯頭，並有298、368元等2種不同的雙肉盤組合，讓民眾一次可以品嚐到2種不同的肉品。為慶祝新店開幕，首5日可享第二鍋半價的優惠，另外還有「打卡送3盎司肉盤」等不同優惠。
壹加壹餐飲集團經營鍋物餐廳已有17年的歷史，旗下擁有川之流、1+1鍋物等不同品牌。其中1+1主打個人鍋物套餐，提供有北海道昆布鍋、養生元氣藥膳鍋、健康蕃茄紅湯鍋、招牌花雕雞湯鍋等6種不同的湯頭可供選擇，並有「雙主餐」的用餐型態。在298元的超值方案中，顧客可從活菌豬、中腹牛五花、精選雪花豬、低脂里肌牛，以及東石鮮蛤仔、鮮白蝦等7種肉品中選2款；368元的經典方案，則是可從頂級霜降牛、極上松阪豬、宮廷花雕雞等11種肉品、海鮮當中選出2款搭配。若是肉食控的民眾，也可直接將菜盤換成1+1超值肉盤，一次飽吃4種肉品。
為慶祝新店開幕，9月3日至9月7日期間，任選2鍋可享第二鍋半價的優惠，每日限量100組；9月8日至10月7日期間，來電打卡可免費獲得3盎司肉盤（牛五花、培根豬、雞腿丁3選1）
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