快訊

首度進前百名！2021泰晤士世界大學排名 台大排第97

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第2鍋6折、打卡送肉盤！1+1「雙肉盤」鍋物進駐att

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
除了肉品外，也可以搭配多種海鮮。記者陳睿中／攝影
除了肉品外，也可以搭配多種海鮮。記者陳睿中／攝影

2019年創立的「1+1鍋物」，繼台北忠孝店之後，再於9月3日進駐信義att 4 fun，開設旗下第2間門市。店內提供有6種不同的湯頭，並有298、368元等2種不同的雙肉盤組合，讓民眾一次可以品嚐到2種不同的肉品。為慶祝新店開幕，首5日可享第二鍋半價的優惠，另外還有「打卡送3盎司肉盤」等不同優惠。

壹加壹餐飲集團經營鍋物餐廳已有17年的歷史，旗下擁有川之流、1+1鍋物等不同品牌。其中1+1主打個人鍋物套餐，提供有北海道昆布鍋、養生元氣藥膳鍋、健康蕃茄紅湯鍋、招牌花雕雞湯鍋等6種不同的湯頭可供選擇，並有「雙主餐」的用餐型態。在298元的超值方案中，顧客可從活菌豬、中腹牛五花、精選雪花豬、低脂里肌牛，以及東石鮮蛤仔、鮮白蝦等7種肉品中選2款；368元的經典方案，則是可從頂級霜降牛、極上松阪豬、宮廷花雕雞等11種肉品、海鮮當中選出2款搭配。若是肉食控的民眾，也可直接將菜盤換成1+1超值肉盤，一次飽吃4種肉品。

為慶祝新店開幕，9月3日至9月7日期間，任選2鍋可享第二鍋半價的優惠，每日限量100組；9月8日至10月7日期間，來電打卡可免費獲得3盎司肉盤（牛五花、培根豬、雞腿丁3選1）

店內供應有經典組合、超值組合等2種雙主菜搭配方案。記者陳睿中／攝影
店內供應有經典組合、超值組合等2種雙主菜搭配方案。記者陳睿中／攝影
1+1鍋物自9月3日起進駐att 4 fun。記者陳睿中／攝影
1+1鍋物自9月3日起進駐att 4 fun。記者陳睿中／攝影

肉品 海鮮 北海道

延伸閱讀

美豬進口雲林推認證標章、堅持零檢出 望中央踩煞車

台南加強畜牧場抽驗 盼與進口豬市場區隔

防美豬魚目混珠 南投籲台豬一律由肉品市場交易

深圳地鐵「翻身站」 民眾瘋打卡改運

相關新聞

用喝的綠豆椪！麻古茶坊×舊振南　經典月餅變飲料

繼楊枝甘露2.0之後，連鎖手搖飲品店「麻古茶坊」，即日起攜手百年餅店「舊振南」，將中秋節常食用的綠豆椪作為主角，推出全新...

第2鍋6折、打卡送肉盤！1+1「雙肉盤」鍋物進駐att

2019年創立的「1+1鍋物」，繼台北忠孝店之後，再於9月3日進駐信義att 4 fun，開設旗下第2間門市。店內提供有...

林柏宏也太擅長駕馭牛仔外套 和蕭敬騰、李佳琦撞款

今年秋冬季曝光率頗高的一件牛仔外套，來自sandro Homme，之前蕭敬騰穿著它宣傳新歌，後來不僅「怪胎」宣傳期林柏宏...

戴口罩爆發敏感肌！醫師教3招對抗，加碼用安心小藍瓶

2020年因疫情的關係，每個人口罩不離身，後疫情時代除了面對各種細菌、病菌的抵抗，肌膚敏感也是最容易發生的時刻。皮膚科醫...

台隆手創館正名「Tokyu Hands」4.0概念店日本夯貨大集合

在台灣經營20年的台隆手創館，今年終於取得日本東急手創館「Tokyu Hands」商標，新商標與4.0全新型態概念店同步...

常玉畫作「浴女」化身洗手露！清潔還能幫助社企超有愛

屢屢在拍賣會市場創下新高價的藝術家常玉，國立歷史博物館（史博館）收藏有52幅常玉的經典畫作，一般人無法實際收藏常玉的畫作...

把秋日的天空拎在手上 丹寧藍氣質包款美炸了

微涼的秋日氣息飄然而至，屬於這個季節天空色的矢車菊藍、天青藍、丹寧藍都讓人覺得心曠神怡，有舒心的視覺，而各精品的藍色系包...

ECCO酷飛系列潮鞋問世 結合地表最強韌皮革與環保科技

丹麥鞋履品牌不斷進化，擺脫老氣印象向「潮」靠攏，所以在這季呈現全新的酷飛系列鞋款，結合機能與潮流、環保等特點，要收服年輕...

膽小別來！六福村鬼月送「墓碑刻字」 再享門票買1送1

農曆七月已經過了一半，而西洋的萬聖節又即將到來，因此每年萬聖節均會舉辦活動的六福村，特別自即日起推出「門票買1送1」的優...

ASICS、Crocs助你一臂之力！讓開學季爸媽不再手忙腳亂

國中、國小已經開學了，身為父母親的你，是否煩惱孩子過了一個暑假，買的鞋又不合腳了呢？運動品牌ASICS除了推出新款的童鞋...

全面解放勞務 LG WashTower洗乾衣機、智慧冰箱打造夢想生活

更省力、更智慧、更美型，絕對是消費者關注新家電的最重要焦點。LG電子今搶先在2020 IFA大展中線上發表最新的洗衣解決...

福特家族珍藏塞尚真跡 10月佳士得紐約上拍

曾經在1929年11月紐約現代藝術博物館（MoMA）開幕首場展覽中展出的保羅塞尚（Paul Cézanne）水彩靜物畫...

熱門新聞

路安大執法 首日開出7400張罰單 國庫進帳逾1100萬

台灣人才外流多可怕？ 網友：一直習慣用台積電看天下很好笑

中衛明天推出防疫紀念包 4種玩色口罩1包5片149元

31.2億威力彩還有1得主尚未現身！剩不到2個月領獎到期

江湖在走口罩要有！中衛防疫紀念包9月3日開賣

大樂透頭獎1注獨得近1.3億元 獎落台中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。