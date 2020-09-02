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林柏宏也太擅長駕馭牛仔外套 和蕭敬騰、李佳琦撞款
今年秋冬季曝光率頗高的一件牛仔外套，來自sandro Homme，之前蕭敬騰穿著它宣傳新歌，後來不僅「怪胎」宣傳期林柏宏穿著它，連「口紅一哥」大陸直播主李佳琦都穿上這件牛仔外套出外景，足見此外套之實穿好搭。
sandro Homme牛仔外套印滿靛藍色十字格紋圖案，因此在俐落剪裁中有著精緻的圖紋變化，適合都會休閒的各式裝束，簡單而有型；sandro Homme的秋冬講究的正是中產階級的正裝風格，因此也推出雙排釦西裝等輕奢單品，而延續法式風格的優閒，則有仿古色牛仔布、威爾斯格紋或千鳥格圖案等圖案設計，包括工裝外套或是復古機師皮革外套、條紋襯衫等，都增添不拘小節的男人味。
而林柏宏在宣傳電影期間也多次穿上牛仔外套，例如one fifteen初衣食午引進的MAISON MIHARA YASUHIRO三原康裕，以拼接布片和鉚釘設計了粗獷中有精緻感的牛仔外套，穿起來瀟灑有型；設計師擅長在充滿結構的服裝線條中，隱藏幽默創意，將丹寧面料融合軍裝風的風格，也表現出服裝獨特的藝術氣息。
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