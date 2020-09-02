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林柏宏也太擅長駕馭牛仔外套 和蕭敬騰、李佳琦撞款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
林柏宏在宣傳電影期間身穿靛藍色十字格紋印花丹寧外套。圖／取自IG
林柏宏在宣傳電影期間身穿靛藍色十字格紋印花丹寧外套。圖／取自IG

今年秋冬季曝光率頗高的一件牛仔外套，來自sandro Homme，之前蕭敬騰穿著它宣傳新歌，後來不僅「怪胎」宣傳期林柏宏穿著它，連「口紅一哥」大陸直播主李佳琦都穿上這件牛仔外套出外景，足見此外套之實穿好搭。

sandro Homme牛仔外套印滿靛藍色十字格紋圖案，因此在俐落剪裁中有著精緻的圖紋變化，適合都會休閒的各式裝束，簡單而有型；sandro Homme的秋冬講究的正是中產階級的正裝風格，因此也推出雙排釦西裝等輕奢單品，而延續法式風格的優閒，則有仿古色牛仔布、威爾斯格紋或千鳥格圖案等圖案設計，包括工裝外套或是復古機師皮革外套、條紋襯衫等，都增添不拘小節的男人味。

而林柏宏在宣傳電影期間也多次穿上牛仔外套，例如one fifteen初衣食午引進的MAISON MIHARA YASUHIRO三原康裕，以拼接布片和鉚釘設計了粗獷中有精緻感的牛仔外套，穿起來瀟灑有型；設計師擅長在充滿結構的服裝線條中，隱藏幽默創意，將丹寧面料融合軍裝風的風格，也表現出服裝獨特的藝術氣息。

林柏宏、蕭敬騰、李佳琦都穿靛藍色十字格紋印花丹寧夾克。圖／品牌提供、取自IG及微博
林柏宏、蕭敬騰、李佳琦都穿靛藍色十字格紋印花丹寧夾克。圖／品牌提供、取自IG及微博
林柏宏身穿one fifteen初衣食午引進的MAISON MIHARA YASUHIRO牛仔外套，搭配JW ANDERSON褲裝。圖／取自IG
林柏宏身穿one fifteen初衣食午引進的MAISON MIHARA YASUHIRO牛仔外套，搭配JW ANDERSON褲裝。圖／取自IG
林柏宏身穿one fifteen初衣食午引進的MAISON MIHARA YASUHIRO牛仔外套，搭配JW ANDERSON褲裝。圖／取自IG
林柏宏身穿one fifteen初衣食午引進的MAISON MIHARA YASUHIRO牛仔外套，搭配JW ANDERSON褲裝。圖／取自IG
靛藍色十字格紋印花丹寧外套，價格店洽。圖／sandro Homme提供
靛藍色十字格紋印花丹寧外套，價格店洽。圖／sandro Homme提供
林柏宏在宣傳電影期間身穿靛藍色十字格紋印花丹寧外套。圖／取自IG
林柏宏在宣傳電影期間身穿靛藍色十字格紋印花丹寧外套。圖／取自IG
蕭敬騰穿sandro Homme白色LOVE設計字T恤，搭配靛藍色十字格紋印花丹寧外套。圖／sandro Homme提供
蕭敬騰穿sandro Homme白色LOVE設計字T恤，搭配靛藍色十字格紋印花丹寧外套。圖／sandro Homme提供
大陸直播主「口紅一哥」李佳琦出外景也穿靛藍色十字格紋印花丹寧外套。圖／取自微博
大陸直播主「口紅一哥」李佳琦出外景也穿靛藍色十字格紋印花丹寧外套。圖／取自微博
大陸直播主「口紅一哥」李佳琦出外景也穿靛藍色十字格紋印花丹寧外套。圖／取自微博
大陸直播主「口紅一哥」李佳琦出外景也穿靛藍色十字格紋印花丹寧外套。圖／取自微博
林柏宏在宣傳電影期間身穿靛藍色十字格紋印花丹寧外套。圖／取自IG
林柏宏在宣傳電影期間身穿靛藍色十字格紋印花丹寧外套。圖／取自IG
林柏宏身穿one fifteen初衣食午引進的MAISON MIHARA YASUHIRO牛仔外套，搭配JW ANDERSON褲裝。圖／取自IG
林柏宏身穿one fifteen初衣食午引進的MAISON MIHARA YASUHIRO牛仔外套，搭配JW ANDERSON褲裝。圖／取自IG

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